Любитель зайчатины и политических интриг: в "Смуте: Зов сердца" появится боярин Мстиславский

Создатели визуальной новеллы «Смута: Зов сердца» познакомили игроков с одним из самых влиятельных персонажей игры — Фёдором Мстиславским. Этот 49-летний боярин, известный как «создатель царей», похоже, станет одной из самых противоречивых фигур в игре.

Если судить по анкете, Мстиславский — настоящий аристократ своего времени. Он обожает роскошные пиры с караваем и зайчатиной, не прочь поразмышлять за партией в шахматы и, конечно же, обожает плести политические интриги. А вот скоморохов и кулачные бои этот утончённый вельможа, ростом под метр девяносто, на дух не переносит — как и людей без амбиций.

Также разработчики не обошли стороной реальные исторические факты — после свержения Василия Шуйского именно Мстиславский возглавил группу бояр, управлявших государством. А узнать все тайны этого персонажа игроки смогут совсем скоро — релиз «Смуты» состоится уже 4 ноября на мобильных платформах.