На мобильных платформах вышла визуальная новелла "Смута: Зов сердца"

Вселенная «Смуты» пополнилась новым проектом — сегодня на мобильных платформах появилась визуальная новелла «Зов сердца». В отличие от оригинальной игры, где упор делался на сражения, новый проект сосредоточен на человеческих историях и непростом моральном выборе в неспокойные времена русской истории.

В центре повествования оказывается молодая девушка Ирина, для которой привычная жизнь оборачивается настоящей западнёй. Спасаясь от уготованной ей судьбы в монастырских стенах, героиня решается на отчаянный шаг — переодевшись в мужское платье, она пускается в бега.

Судьба сводит беглянку с казачьим отрядом, и дальнейший путь Ирины будет зависеть от решений игрока. История разворачивается на фоне исторических событий, а пользователям AppStore, Google Play и RuStore уже доступны первые три эпизода повествования.