На мобильных платформах вышла визуальная новелла "Смута: Зов сердца"

Вселенная «Смуты» пополнилась новым проектом — сегодня на мобильных платформах появилась визуальная новелла «Зов сердца». В отличие от оригинальной игры, где упор делался на сражения, новый проект сосредоточен на человеческих историях и непростом моральном выборе в неспокойные времена русской истории.
В центре повествования оказывается молодая девушка Ирина, для которой привычная жизнь оборачивается настоящей западнёй. Спасаясь от уготованной ей судьбы в монастырских стенах, героиня решается на отчаянный шаг — переодевшись в мужское платье, она пускается в бега.
Судьба сводит беглянку с казачьим отрядом, и дальнейший путь Ирины будет зависеть от решений игрока. История разворачивается на фоне исторических событий, а пользователям AppStore, Google Play и RuStore уже доступны первые три эпизода повествования.
Зов Пилы.
Рекомендую прокуратуре проверить сие творение на предмет влияния данных неправославных действий на неоскрепшие умы и на всякий случай запретить.
Не понял, чего минусуют, что за неуважение к отечественному продукту?!
неуважение к мобильному продукту.
Есть 3 категории людей:
1 Это наше г.вно, а наше г.вно самое вкусное г.вно в мире!++многаплюсав
2 Г.вно минус, норм плюс. Бюджетные деньги, "убийца ведьмака"-простаминус
3 Зачем? Почему это г.вно сделали наши? Испанский стыд с.ка! Г.ндоны!--многаминус
Выпуская продукт связанный с г.вном, какого результата можно ожидать?
Ты хочешь сказать, что отечественные разрабы выпускают дерьмо? Я правильно тебя понял?
срута и до телефона добралась , теперь там патчить будут до второго пришествия
П
И зачем это писать? Вы думаете, нам интересен очередной донатный клуб романтики? С репликами за кристаллы.