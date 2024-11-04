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Смута: Зов сердца 04.11.2024
Адвенчура, Условно-бесплатная
2.7 16 оценок

На мобильных платформах вышла визуальная новелла "Смута: Зов сердца"

Lunersun
Новости

Вселенная «Смуты» пополнилась новым проектом — сегодня на мобильных платформах появилась визуальная новелла «Зов сердца». В отличие от оригинальной игры, где упор делался на сражения, новый проект сосредоточен на человеческих историях и непростом моральном выборе в неспокойные времена русской истории.

В центре повествования оказывается молодая девушка Ирина, для которой привычная жизнь оборачивается настоящей западнёй. Спасаясь от уготованной ей судьбы в монастырских стенах, героиня решается на отчаянный шаг — переодевшись в мужское платье, она пускается в бега.

Судьба сводит беглянку с казачьим отрядом, и дальнейший путь Ирины будет зависеть от решений игрока. История разворачивается на фоне исторических событий, а пользователям AppStore, Google Play и RuStore уже доступны первые три эпизода повествования.

-8
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Кей Овальд

Зов Пилы.

0
Aellie
переодевшись в мужское платье

Рекомендую прокуратуре проверить сие творение на предмет влияния данных неправославных действий на неоскрепшие умы и на всякий случай запретить.

0
Demon-Lord

Не понял, чего минусуют, что за неуважение к отечественному продукту?!

-1
SEV DRAKE

неуважение к мобильному продукту.

0
pioitk

Есть 3 категории людей:

1 Это наше г.вно, а наше г.вно самое вкусное г.вно в мире!++многаплюсав

2 Г.вно минус, норм плюс. Бюджетные деньги, "убийца ведьмака"-простаминус

3 Зачем? Почему это г.вно сделали наши? Испанский стыд с.ка! Г.ндоны!--многаминус

Выпуская продукт связанный с г.вном, какого результата можно ожидать?

1
Demon-Lord pioitk

Ты хочешь сказать, что отечественные разрабы выпускают дерьмо? Я правильно тебя понял?

-1
Wolfenstein

срута и до телефона добралась , теперь там патчить будут до второго пришествия

-1
orion1786

П

-3
PeaceDuke72

И зачем это писать? Вы думаете, нам интересен очередной донатный клуб романтики? С репликами за кристаллы.

-5