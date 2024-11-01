Разработчики "Смуты: Зов сердца" представили Елисея - дворянина с непростой судьбой и любовью к борщу

Разработчики визуальной новеллы «Смута: Зов сердца» представили нового персонажа — Елисея Устинова. Этот статный молодой человек двадцати лет от роду, выросший в поместье своего отца, с детства готовился к исполнению своего долга перед царством. Правда, судьба преподнесла ему сюрприз — его подруга детства Ирина неожиданно опередила его на этом пути.

Елисей, несмотря на своё происхождение, оказался человеком простых радостей — больше всего ему по душе конные прогулки и походы на ярмарку. А вот к кухне у него особое отношение: любит хорошую дичь с солёными сливками и наваристый борщ, но к сладостям равнодушен. Впрочем, куда больше еды его заботят людские пороки — терпеть не может интриганов и тех, кто действует из корысти.

Как старший сын в семье, Елисей привык нести ответственность за свои решения. При этом парень, достигший внушительного роста в 195 сантиметров, совсем не любит одиночество — видимо, сказывается его открытый характер.

Познакомиться с Елисеем и другими героями «Смуты» игроки смогут совсем скоро — релиз новеллы на мобильных устройствах состоится уже 4 ноября.