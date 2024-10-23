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Смута: Зов сердца 04.11.2024
Адвенчура, Условно-бесплатная
1 3 оценки

Уже в ноябре можно будет закрутить роман со Степаном - стала известна дата выхода визуальной новеллы "Смута: Зов сердца"

Lunersun
Новости

Поклонники визуальных новелл уже в следующем месяце смогут окунуться в романтические приключения времён Смутного времени. Студия «Много Много Игр» объявила, что «Смута: Зов сердца» выйдет уже 4 ноября на мобильных платформах — весьма символично, что релиз состоится именно в День народного единства.

Одним из персонажей, с которым можно будет построить романтические отношения, станет харизматичный казак Степан. Этот двухметровый богатырь с непростой судьбой знает толк не только в военном деле, но и в простых радостях жизни — обожает мясные пироги, щи и красоту природы. Впрочем, у него есть и свои причуды: терпеть не может собирать яблоки и почему-то крик кукушки. К слову, история Степана началась с того, что в юном возрасте он оказался на дороге и был принят казаками, где местный атаман заменил ему отца.

Что касается главной героини, то в центре сюжета окажется Ирина Самбурская, которой приходится бежать из родного дома, переодевшись в мужское платье. Судьба приводит её в казачий отряд, и именно игрокам предстоит определять её дальнейшую судьбу через важные сюжетные решения. Кстати, разработчики сообщают, что Степан — не единственный персонаж, с которым можно будет закрутить роман.

-14
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
J Jonah Jameson

Тоесть мужик играя в это, может мутить со Степаном? и это пропустят?

6
Вася Ким

у меня есть 2 знакомых нетрадиционных сексуальных ориентаций, полностью поддерживающие путина. Толерантная страна).

-6
OPen man Вася Ким

настоящие п......ы получается.))))

6
kongydong

Ну судя по комментам в их группе вк, целевая аудитория новеллы - девушки

2
Александр Дантес

Чего только не сделаешь ради любимых гей меров.))))

0
Владимир Губайдуллин

ГГ новеллы - девушка.В чём проблема?

Мужик если играет в новеллу и кадрит мужика - как это можно пропускать?Девушка если играет в новеллу и кадрит девушку - нормально,не страшно.Какое то лицемерие.

3
Goodvini
2
KleptomaniacalAlbert

не в бровь, а прямо в глаз!

0
Пользователь ВКонтакте

// Семён Дум

1
Пользователь ВКонтакте

// Antony Rays

0
DamirFelix

На превью Джим Керри какой-то

1
Дьявол Ада

александр усик

0
Пользователь ВКонтакте

Хах спс не надо // Артём Савельев

0
Pavel0259

Ну вы и Степаны!

0
Wolfenstein

со степаном капустой если только

0
Пользователь ВКонтакте

Борат Сагдиев? // Borat Sagdiev

0
SGate

Что "ж" ты Степа сдал вперед.

0
Real Slim Shady

Не знаю каким отбитым надо быть что бы это пкоупать. Просто срань господня.

0
Пользователь ВКонтакте

Мусор на мусорные платформы. Всё правильно)) // Jimmie Johnson

-2