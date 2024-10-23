Уже в ноябре можно будет закрутить роман со Степаном - стала известна дата выхода визуальной новеллы "Смута: Зов сердца"

Поклонники визуальных новелл уже в следующем месяце смогут окунуться в романтические приключения времён Смутного времени. Студия «Много Много Игр» объявила, что «Смута: Зов сердца» выйдет уже 4 ноября на мобильных платформах — весьма символично, что релиз состоится именно в День народного единства.
Одним из персонажей, с которым можно будет построить романтические отношения, станет харизматичный казак Степан. Этот двухметровый богатырь с непростой судьбой знает толк не только в военном деле, но и в простых радостях жизни — обожает мясные пироги, щи и красоту природы. Впрочем, у него есть и свои причуды: терпеть не может собирать яблоки и почему-то крик кукушки. К слову, история Степана началась с того, что в юном возрасте он оказался на дороге и был принят казаками, где местный атаман заменил ему отца.
Что касается главной героини, то в центре сюжета окажется Ирина Самбурская, которой приходится бежать из родного дома, переодевшись в мужское платье. Судьба приводит её в казачий отряд, и именно игрокам предстоит определять её дальнейшую судьбу через важные сюжетные решения. Кстати, разработчики сообщают, что Степан — не единственный персонаж, с которым можно будет закрутить роман.
Тоесть мужик играя в это, может мутить со Степаном? и это пропустят?
у меня есть 2 знакомых нетрадиционных сексуальных ориентаций, полностью поддерживающие путина. Толерантная страна).
настоящие п......ы получается.))))
Ну судя по комментам в их группе вк, целевая аудитория новеллы - девушки
Чего только не сделаешь ради любимых гей меров.))))
ГГ новеллы - девушка.В чём проблема?
Мужик если играет в новеллу и кадрит мужика - как это можно пропускать?Девушка если играет в новеллу и кадрит девушку - нормально,не страшно.Какое то лицемерие.
не в бровь, а прямо в глаз!
// Семён Дум
// Antony Rays
На превью Джим Керри какой-то
александр усик
Хах спс не надо // Артём Савельев
Ну вы и Степаны!
со степаном капустой если только
Борат Сагдиев? // Borat Sagdiev
Что "ж" ты Степа сдал вперед.
Не знаю каким отбитым надо быть что бы это пкоупать. Просто срань господня.
Мусор на мусорные платформы. Всё правильно)) // Jimmie Johnson