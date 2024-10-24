В "Смуте: Зов сердца" появится Арсений - он любит цитировать Писание, но при этом терпеть не может пиявок

До выхода визуальной новеллы «Смута: Зов сердца» остаётся немного времени, и разработчики продолжают знакомить игроков с персонажами. На этот раз они представили Арсения — 22-летнего выпускника могилевской братской школы, который отправился в Русское царство после божественного откровения.

Судя по анкете героя, Арсений обожает цитировать Писание и наставлять других на путь истинный, а в свободное время не прочь полакомиться традиционными блюдами вроде ботвиньи (суп из ботвы свёклы, крапивы или щавеля) или татарских колдунов (это что-то вроде больших пельменей с пряным фаршем). При этом молодой человек терпеть не может беспорядок, предателей и, что довольно забавно, пиявок.

Что касается сюжетной роли, то Арсений не просто так оказался в гуще событий Смутного времени. Получив важное поручение от архимандрита Дионисия, он взялся за распространение грамот о собирающемся ополчении.

К слову, релиз игры состоится совсем скоро — уже 4 ноября она появится на мобильных платформах.