ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Смута: Зов сердца 04.11.2024
Адвенчура, Условно-бесплатная
2.5 6 оценок

В "Смуте: Зов сердца" появится Арсений - он любит цитировать Писание, но при этом терпеть не может пиявок

Lunersun
Новости

До выхода визуальной новеллы «Смута: Зов сердца» остаётся немного времени, и разработчики продолжают знакомить игроков с персонажами. На этот раз они представили Арсения — 22-летнего выпускника могилевской братской школы, который отправился в Русское царство после божественного откровения.

Судя по анкете героя, Арсений обожает цитировать Писание и наставлять других на путь истинный, а в свободное время не прочь полакомиться традиционными блюдами вроде ботвиньи (суп из ботвы свёклы, крапивы или щавеля) или татарских колдунов (это что-то вроде больших пельменей с пряным фаршем). При этом молодой человек терпеть не может беспорядок, предателей и, что довольно забавно, пиявок.

Что касается сюжетной роли, то Арсений не просто так оказался в гуще событий Смутного времени. Получив важное поручение от архимандрита Дионисия, он взялся за распространение грамот о собирающемся ополчении.

К слову, релиз игры состоится совсем скоро — уже 4 ноября она появится на мобильных платформах.

-12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
vertehwost

да это даже читать унизительно

11
Алан Битаров

Кому не плевать, что там любит или не любит Арсений? Я даже не могу представить людей, которые будут в это играть.

6
Чизбургер

примерно такие буду играть

2
антон фекалис

неужели очередная игра года с харизматичными персонажами и сюжетом где можно заромансить кого угодно? дайте две!

3
taotahu1992

А ещё он одет как пастор католик

2
AchingGarrison

Во-во. И стрёмный он - трындец! С таким в одной келье хрен уснёшь:-)

2
MikSan12x3

щас бы в 22 наставлять на путь истинный

2
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Похоже на гейские фанфики.

2
Real Slim Shady

Куда блевать?

1
Snake Snaake Snaaaaaake

проплачено

1
Русик_96

пф и че

0
Jlyan

показалось, что это Пьюдипай

0