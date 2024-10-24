В "Смуте: Зов сердца" появится Арсений - он любит цитировать Писание, но при этом терпеть не может пиявок

До выхода визуальной новеллы «Смута: Зов сердца» остаётся немного времени, и разработчики продолжают знакомить игроков с персонажами. На этот раз они представили Арсения — 22-летнего выпускника могилевской братской школы, который отправился в Русское царство после божественного откровения.
Судя по анкете героя, Арсений обожает цитировать Писание и наставлять других на путь истинный, а в свободное время не прочь полакомиться традиционными блюдами вроде ботвиньи (суп из ботвы свёклы, крапивы или щавеля) или татарских колдунов (это что-то вроде больших пельменей с пряным фаршем). При этом молодой человек терпеть не может беспорядок, предателей и, что довольно забавно, пиявок.
Что касается сюжетной роли, то Арсений не просто так оказался в гуще событий Смутного времени. Получив важное поручение от архимандрита Дионисия, он взялся за распространение грамот о собирающемся ополчении.
К слову, релиз игры состоится совсем скоро — уже 4 ноября она появится на мобильных платформах.
да это даже читать унизительно
Кому не плевать, что там любит или не любит Арсений? Я даже не могу представить людей, которые будут в это играть.
примерно такие буду играть
неужели очередная игра года с харизматичными персонажами и сюжетом где можно заромансить кого угодно? дайте две!
А ещё он одет как пастор католик
Во-во. И стрёмный он - трындец! С таким в одной келье хрен уснёшь:-)
щас бы в 22 наставлять на путь истинный
Похоже на гейские фанфики.
Куда блевать?
проплачено
пф и че
показалось, что это Пьюдипай