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Смута: Зов сердца 04.11.2024
Адвенчура, Условно-бесплатная
2.8 42 оценки

Визуальная новелла "Смута: Зов сердца" получила масштабную обновлённую версию

Oliver Hearthwood Oliver Hearthwood

Релиз этого ремастера состоится уже 4 ноября. Игроки смогут скачать проект в приложении Lagerta для iOS и Android. На старте пользователям будут доступны первые семь эпизодов истории.

Разработчики полностью перерисовали персонажей и фоновые изображения. В игру также добавили новых героев и ранее вырезанные сцены. Однако анонсирующий трейлер вызвал насмешки из-за явных следов нейросетей. Пользователи в шутку назвали этот промо-ролик искусственным «слопом».

Сюжет рассказывает о девушке, сбежавшей из строгого монастыря. Ей приходится скрываться под мужской маской среди казаков. Авторы обещают много сюрпризов как для новичков, так и для старых фанатов. Эта бесплатная история станет отличным дополнением к основной игре «Смута».

Трейлеры 1
15
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Igor 1981

Нейронка бл-ть 💩

3
Omen544

А где геймплей то? Или всю игру это будет нейрофильм?

2