Визуальная новелла "Смута: Зов сердца" получила масштабную обновлённую версию

Релиз этого ремастера состоится уже 4 ноября. Игроки смогут скачать проект в приложении Lagerta для iOS и Android. На старте пользователям будут доступны первые семь эпизодов истории.

Разработчики полностью перерисовали персонажей и фоновые изображения. В игру также добавили новых героев и ранее вырезанные сцены. Однако анонсирующий трейлер вызвал насмешки из-за явных следов нейросетей. Пользователи в шутку назвали этот промо-ролик искусственным «слопом».

Сюжет рассказывает о девушке, сбежавшей из строгого монастыря. Ей приходится скрываться под мужской маской среди казаков. Авторы обещают много сюрпризов как для новичков, так и для старых фанатов. Эта бесплатная история станет отличным дополнением к основной игре «Смута».