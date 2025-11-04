Визуальная новелла "Смута: Зов сердца" выходит на международный рынок

Студия «Много Много Игр» объявила о международной локализации визуальной новеллы «Смута: Зов сердца». Теперь игра доступна на английском и польском языках в App Store, Google Play и RuStore.
По словам основателя студии Евгения Овчинникова, за последние годы зарубежная аудитория проявляет всё больший интерес к российской истории. Поэтому команда решила адаптировать свою новеллу, чтобы игроки по всему миру смогли прочувствовать атмосферу Смутного времени и увидеть эту эпоху глазами героев.
«Смута: Зов сердца» — интерактивная история о девушке по имени Ирина, которая, спасаясь от монастырской жизни, решается на побег, переодевается мужчиной и примыкает к казачьему отряду. От решений игрока зависит, каким будет её путь — история о выживании, любви или свободе.
Игра создана во вселенной проекта «Смута», поддержанного АНО «Институт развития интернета», и впервые вышла на мобильных платформах в ноябре 2024 года.
