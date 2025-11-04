ЧАТ ИГРЫ
Смута: Зов сердца 04.11.2024
Адвенчура, Условно-бесплатная
2.8 29 оценок

Визуальная новелла "Смута: Зов сердца" выходит на международный рынок

GRAF_RAGE

Студия «Много Много Игр» объявила о международной локализации визуальной новеллы «Смута: Зов сердца». Теперь игра доступна на английском и польском языках в App Store, Google Play и RuStore.

По словам основателя студии Евгения Овчинникова, за последние годы зарубежная аудитория проявляет всё больший интерес к российской истории. Поэтому команда решила адаптировать свою новеллу, чтобы игроки по всему миру смогли прочувствовать атмосферу Смутного времени и увидеть эту эпоху глазами героев.

«Смута: Зов сердца» — интерактивная история о девушке по имени Ирина, которая, спасаясь от монастырской жизни, решается на побег, переодевается мужчиной и примыкает к казачьему отряду. От решений игрока зависит, каким будет её путь — история о выживании, любви или свободе.

Игра создана во вселенной проекта «Смута», поддержанного АНО «Институт развития интернета», и впервые вышла на мобильных платформах в ноябре 2024 года.

Комментарии:  6
maximus388

Смута захватывает мир! "Земской собор" был ответом на показ Ведьмака 4 и вчистую того удалал, а "Зов сердца" с казачкой Ириной разносит в пух и прах Атсу из Йотея.

slamm86

Эту Ирину спутал с Касандрой из assassins creed odyssey

17yx

Не спи3дишь не проживешь

Armen 88

Вселенная проекта Смута-она сущеееееествует!!!

MistaSpider

Даааа бл&ть… особенно поляки проявляют интерес к российской истории…🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

PaNaToMaN

Ну теперь и в игре от татар с русскими на орехи получат😅😅😅

