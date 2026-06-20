Корми или станешь кормом: состоялся выход демоверсии недавно анонсированной хоррор-роглайт рыбалки SNAP JAW

Инди-студии Midey и Carbon совместно с издателем F16 Gamez и tNP Studios представили SNAP JAW. Это хоррор-симулятор рыбалки с элементами роглайта. Сюжет рассказывает об одиноком выжившем в затопленном мире. Герой пытается доплыть до врат Рая, чтобы вернуть своего вознесённого пса.

Игровой процесс напоминает гибрид Dredge в стилистике Buckshot Roulette с упором на менеджмент ресурсов. Главная задача заключается в том, чтобы ежедневно ловить рыбу и кормить колоссальных механических чудовищ на глубине. Если не выполнить дневную норму улова, голодные монстры мгновенно уничтожат лодку.

Для выживания придется постоянно улучшать судно, покупать продвинутые эхолоты и прокачивать снасти. Аппетиты подводных тварей растут с каждым днем, поэтому игроку нужно собирать эффективные комбинации оборудования. Свежие геймплейные трейлеры немного продемонстрировали эту механику создания уникальных билдов.

Оценить мрачную атмосферу новинки и проверить свои рыбацкие навыки можно прямо сейчас. Ведь разработчики уже выпустили демоверсию проекта в Steam.