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SNAP JAW TBA
Ужасы, Инди, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика , Рогалик
6.7 3 оценки

Корми или станешь кормом: состоялся выход демоверсии недавно анонсированной хоррор-роглайт рыбалки SNAP JAW

Апчхий Апчхий

Инди-студии Midey и Carbon совместно с издателем F16 Gamez и tNP Studios представили SNAP JAW. Это хоррор-симулятор рыбалки с элементами роглайта. Сюжет рассказывает об одиноком выжившем в затопленном мире. Герой пытается доплыть до врат Рая, чтобы вернуть своего вознесённого пса.

Игровой процесс напоминает гибрид Dredge в стилистике Buckshot Roulette с упором на менеджмент ресурсов. Главная задача заключается в том, чтобы ежедневно ловить рыбу и кормить колоссальных механических чудовищ на глубине. Если не выполнить дневную норму улова, голодные монстры мгновенно уничтожат лодку.

Для выживания придется постоянно улучшать судно, покупать продвинутые эхолоты и прокачивать снасти. Аппетиты подводных тварей растут с каждым днем, поэтому игроку нужно собирать эффективные комбинации оборудования. Свежие геймплейные трейлеры немного продемонстрировали эту механику создания уникальных билдов.

Оценить мрачную атмосферу новинки и проверить свои рыбацкие навыки можно прямо сейчас. Ведь разработчики уже выпустили демоверсию проекта в Steam.

Трейлеры
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