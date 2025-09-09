Воксельный Майами зовет: трейлер Snatch Squad показал ограбления в стиле 80-х

Авторы, завоевавшие популярность на Roblox, готовят покорить и Steam с новым проектом Snatch Squad. Это мультиплеерный экшен в открытом мире, вдохновленный культовыми GTA: Vice City и серией PayDay. Первый трейлер уже дал возможность взглянуть на яркий воксельный Майами и оценить дерзкие ограбления, которые станут сердцем геймплея.

Игрокам предстоит построить собственную криминальную империю: устраивать налеты, захватывать районы и отмывать награбленное. Разработчики обещают динамичные полицейские погони, неожиданные засады и ожесточенные разборки с враждебными бандами. «От автомобильных гонок до территориальных войн — это живой город, где амбиции могут сделать тебя королем или похоронить», — заявляют создатели.

Визуально Snatch Squad выделяется благодаря воксельной стилистике: простота кубических форм сочетается с проработанными деталями, создавая уникальную атмосферу ретро-Майами. При этом игра предложит глубокую кооперативную систему, где успех зависит от слаженной работы команды и грамотного развития преступной организации.

Дата выхода пока не объявлена, но ясно одно: Snatch Squad намерена стать ярким пополнением жанра криминальных экшенов и подарить игрокам возможность почувствовать себя гангстерами 80-х.