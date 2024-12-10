Новый трейлер мобильной Sniper Elite 4 посвятили старту предзаказов на iPhone, iPad и Mac в App Store

Rebellion сегодня запустила предварительные заказы на Sniper Elite 4 на iPhone, iPad и Mac в App Store. В связи с приближающимся полным релизом, компания представила новый трейлер, демонстрирующий Sniper Elite 4 на устройствах Apple.

Отмеченный наградами, номинированный на премию BAFTA тактический шутер будет доступен на всех моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и на всех iPad и Mac с чипом M1 или более поздней версии. Благодаря мощным функциям, таким как MetalFX Upscaling, Sniper Elite 4 обеспечивает впечатляющую производительность и невероятно отзывчивый игровой процесс на iPhone, iPad и Mac. Всего лишь с одной покупкой игроки также могут без проблем наслаждаться оригинальной полной одиночной кампанией на своих устройствах Apple благодаря универсальной покупке и поддержке кросс-прогресса.