Снайперский шутер Sniper Elite 4 стал доступен на iPhone, iPad и Mac в App Store

Sniper Elite 4, отмеченный наградами тактический шутер, стал доступен для игры на iPhone, iPad и Mac в App Store. Игроки теперь могут бесплатно испытать первую миссию захватывающей кампании Sniper Elite 4 на своем устройстве Apple. В честь запуска Rebellion выпустила новый трейлер.

В Sniper Elite 4 можно играть на всех моделях iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и на всех iPad и Mac с чипом M1 или более поздней версии. Первая миссия доступна бесплатно с полной кампанией игры, дополнительный контент Deathstorm и всегда популярная миссия Target Führer доступны в качестве отдельных покупок в приложении. Также доступно полное издание с кампанией и всем дополнительным контентом для одиночной игры. Универсальная покупка означает, что игроки могут беспрепятственно наслаждаться своим контентом на нескольких устройствах с поддержкой кросс-прогресса.

Sniper Elite 4 — одна из самых популярных игр в серии шутеров от Rebellion, в которую играют более 30 миллионов человек по всему миру. Игра продолжила наследие серии захватывающих действий Второй мировой войны, перенося игроков в пышные средиземноморские пейзажи Италии 1943 года, где Сопротивление сражается, чтобы победить ужасающую новую нацистскую угрозу контрнаступлению союзников. Благодаря мощным функциям, таким как MetalFX Upscaling, Sniper Elite 4 обеспечивает впечатляющую производительность и невероятно отзывчивый игровой процесс на iPhone, iPad и Mac.