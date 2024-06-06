Sniper Elite 4 выйдет на iPhone, iPad и Mac в конце года

Rebellion сегодня объявила, что её игра Sniper Elite 4 выйдет на iPhone, iPad и Mac к зимним праздникам 2024 года. Компания выпустила новый трейлер, демонстрирующий, как Sniper Elite 4 будет выглядеть и на устройствах Apple.

Sniper Elite 4 — одна из самых популярных игр в серии шутеров от Rebellion, в которую играют более 30 миллионов человек по всему миру. Вскоре в отмеченный наградами тактический шутер, номинированный на премию BAFTA, также можно будет играть на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и на всех iPad и Mac с чипом M1 или более поздней версии. Благодаря таким мощным функциям, как MetalFX Upscaling, Sniper Elite 4 обеспечивает впечатляющую производительность и невероятно отзывчивый игровой процесс на iPhone, iPad и Mac.

Игроки также могут без проблем наслаждаться оригинальной полной одиночной кампанией на своих устройствах Apple благодаря универсальной покупке и поддержке кросс-прогресса.