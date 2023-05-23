Для Sniper Elite 5 вышел набор Saboteur Pack с новым оружием и скинами ©

Rebellion сегодня выпустила набор Saboteur Pack, последний набор контента для Sniper Elite 5 Season Pass Two. Saboteur дает вам доступ к винтовке TERA, Grease Gun и скину персонажа Liberator для Карла, чтобы завершить образ Сопротивления. Кроме того, Rebellion также выпустила новую карту No Cross под названием Rhine Crossing, которая теперь доступна бесплатно в многопользовательской игре.

Доступный сейчас как часть второго сезона, набор Saboteur включает в себя Type 1 TERA, который обеспечивает высокую скорострельность с хорошей точность благодаря низкому уровню отдачи. Обладая складным прикладом для большей портативности, TERA невероятно быстро снаряжается и прицеливается.

Игроки также получат Grease Gun, пистолет-пулемет с высокой мобильностью, которым очень легко управлять даже при продолжительной стрельбе благодаря низкой скорострельности и отдаче. Несмотря на низкую начальную скорость, предлагаемая стабильность и управляемость делают его хорошим выбором для боев на более дальних дистанциях.

Наконец, скин «Освободитель» посвящен освобождению Парижа. Теперь Карл может носить классический образ французского Сопротивления с фирменной повязкой на руке.

Новая игра Rhine Crossing уже доступна и бесплатна для всех игроков. Основанная на битве при Ремагене на Людендорфском мосту в Германии, действие новой карты происходит ночью, а легендарные башни на разрушенном мосту предлагают самые высокие точки обзора по обе стороны запретной зоны. С диагональными линиями обзора по углам карты и укрытием, предлагаемым остатками моста, игрокам придется быть максимально скрытными и использовать темноту, чтобы победить.

Sniper Elite 5 доступна на Xbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S и PlayStation 4 и 5, в Steam, Epic Store и Windows Store.