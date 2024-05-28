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Sniper Elite 5 26.05.2022
Экшен, Шутер, Стелс, От первого лица, От третьего лица
7.5 229 оценок

Игроки Sniper Elite 5 не щадили виртуального фюрера: за два года Гитлер был устранён 1 850 100 раз

Lunersun
Новости

Студия Rebellion поделилась любопытными данными о своём успешном снайперском симуляторе Sniper Elite 5 в честь второй годовщины с момента релиза игры в конце мая 2022 года. Согласно представленной статистике, за это время с игрой познакомилось внушительные 12 миллионов человек, включая пользователей различных игровых подписок.

Примечательно, что первые пять миллионов игроков опробовали Sniper Elite 5 уже к декабрю 2022 года, что свидетельствует о высоком интересе к проекту. Что же касается внутриигровых достижений, то здесь числа поражают воображение. Виртуальные снайперы сумели расправиться с колоссальными 4,8 миллиардами противников, управляемых искусственным интеллектом. При этом меткие выстрелы в голову составили внушительные полтора миллиарда.

Разработчики также поделились статистикой по другим специфическим видам попаданий. Так, выстрелов, поразивших сердце врагов, набралось 111 миллионов, а меткие выстрелы в глаза составили 266 миллионов 250 тысяч. Не обошлось и без своеобразного «юмора» — игроки умудрились 36,5 миллиона раз поразить противников в область мошонки.

Отдельного внимания заслуживает статистика, связанная с уничтожением виртуального Адольфа Гитлера. Этот печально известный исторический персонаж был убит в игре впечатляющие 1 850 100 раз, что в среднем составляет 1,73 убийства в минуту. Разработчики также поделились данными о наиболее популярных способах расправы над диктатором. 62,7% игроков предпочли классическое огнестрельное оружие, 18,6% прибегли к рукопашной атаке, 10,8% использовали взрывчатку, 7,5% применили объекты окружающей среды. Менее популярными методами оказались отравление (0,2%), падение с высоты (0,03%) и оставление истекать кровью (0,01%).

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
bekertughan

Предлагаю в честь этого убрать денуво из игры 😌

7
Пользователь ВКонтакте

ещё в 3й или в 4й ему яйцо отстреливали) // Mikhail Tsyganov

1
SkyraX

лучше б вот эту игру взломал новый хакер, а не тренируется на денувах старых игр, которые никому не нужны

1
Floww

+

0
Rograx

Я все еще не теряю надежды на взлом TW W3.

-1
Пользователь ВКонтакте

Не ломанули её ещё? // Макс Туранцев

0
Punisher1

5 милионов это благодаря game pass продажи у серии так себе

0
-zotik-

на плойке он тоже в плюсе

0
Спектр Зис

Ура? Наверное...

-1