Игроки Sniper Elite 5 не щадили виртуального фюрера: за два года Гитлер был устранён 1 850 100 раз

Студия Rebellion поделилась любопытными данными о своём успешном снайперском симуляторе Sniper Elite 5 в честь второй годовщины с момента релиза игры в конце мая 2022 года. Согласно представленной статистике, за это время с игрой познакомилось внушительные 12 миллионов человек, включая пользователей различных игровых подписок.

Примечательно, что первые пять миллионов игроков опробовали Sniper Elite 5 уже к декабрю 2022 года, что свидетельствует о высоком интересе к проекту. Что же касается внутриигровых достижений, то здесь числа поражают воображение. Виртуальные снайперы сумели расправиться с колоссальными 4,8 миллиардами противников, управляемых искусственным интеллектом. При этом меткие выстрелы в голову составили внушительные полтора миллиарда.

Разработчики также поделились статистикой по другим специфическим видам попаданий. Так, выстрелов, поразивших сердце врагов, набралось 111 миллионов, а меткие выстрелы в глаза составили 266 миллионов 250 тысяч. Не обошлось и без своеобразного «юмора» — игроки умудрились 36,5 миллиона раз поразить противников в область мошонки.

Отдельного внимания заслуживает статистика, связанная с уничтожением виртуального Адольфа Гитлера. Этот печально известный исторический персонаж был убит в игре впечатляющие 1 850 100 раз, что в среднем составляет 1,73 убийства в минуту. Разработчики также поделились данными о наиболее популярных способах расправы над диктатором. 62,7% игроков предпочли классическое огнестрельное оружие, 18,6% прибегли к рукопашной атаке, 10,8% использовали взрывчатку, 7,5% применили объекты окружающей среды. Менее популярными методами оказались отравление (0,2%), падение с высоты (0,03%) и оставление истекать кровью (0,01%).