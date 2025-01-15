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Sniper Elite: Resistance 30.01.2025
Экшен, Шутер, Стелс, От третьего лица
6.6 49 оценок

Авторы Sniper Elite: Resistance показали нового героя и улучшения геймплея

Simple Jack
Новости

Студия Rebellion выпустила новый трейлер Sniper Elite: Resistance, в котором раскрыла ключевые особенности игры. Главным героем станет Гарри Хоукер — британский солдат, сражающийся против нацистов во Франции. Авторы обещают масштабную кампанию, которую можно пройти как в одиночку, так и в кооперативе.

Разработчики учли критику после анонса и добавили изменения, которые отличают игру от предыдущей части:

  • Физика стрельбы стала реалистичнее, с учётом баллистики;
  • Кастомизация оружия теперь предлагает больше вариантов;
  • Система X-ray вернулась, позволяя наблюдать замедленные сцены поражения врагов;
  • Также доступен режим «вторжения», в котором можно противостоять другим игрокам, и несколько PvP-модов для любителей напряжённой стрельбы.

Sniper Elite: Resistance выйдет 30 января 2025 года на ПК, PlayStation и Xbox. В день релиза шутер будет доступен по подписке Game Pass.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Tom[Cat]

Отстой какой-то, они одну и туже игру уже который десяток лет выпускают, кто это хавает?

6
OPen man

тут есть даже недалекие которые свято верят что они хорошую рпг готовят.

0
sergeu78

ну так тактика снайпера особо не менялась, а форма вермахта это слегка модернизированная форма солдат кайзеровской Германии первой мировой и в ходе второй мировой не менялась

2
Tom[Cat] OPen man

Что за рпг? Я как-то пропустил

1
Tom[Cat] sergeu78

Я не про визиуал, сама механика игры один в один как первая часть перезагруженной серии, они уже которую часть одного и того же выпускают.

2
sergeu78 Tom[Cat]

ну так call of duty вон уже сколько

1
KILLA06

такую анимацию я видел еще в 2005 году

2
h1fter

Эта и последние 8 игр серии Sniper Elite выходили на одном движке,первая из которых вышла в 2012

-1
ZackSnyder

ничего нового...с тем же успехом можно 5 или 4 пройти.

2
Madiark

Если не добавять хотя бы следы от взрывов шрапнели и пулевые отверстия на тушках врагов, это будет фейл, странно видеть как в х-рай из за взрыва гранаты осколки втыкаются и разрывают ткани и кости противников подходишь к трупам а на них ни ссадинки ни пылинки или расчлененки как будто они просто легли спать

0
WerGC

система X-ray вернулась она и не уходила,зато героем стал забулдыга

-1