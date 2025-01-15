Авторы Sniper Elite: Resistance показали нового героя и улучшения геймплея

Студия Rebellion выпустила новый трейлер Sniper Elite: Resistance, в котором раскрыла ключевые особенности игры. Главным героем станет Гарри Хоукер — британский солдат, сражающийся против нацистов во Франции. Авторы обещают масштабную кампанию, которую можно пройти как в одиночку, так и в кооперативе.
Разработчики учли критику после анонса и добавили изменения, которые отличают игру от предыдущей части:
- Физика стрельбы стала реалистичнее, с учётом баллистики;
- Кастомизация оружия теперь предлагает больше вариантов;
- Система X-ray вернулась, позволяя наблюдать замедленные сцены поражения врагов;
- Также доступен режим «вторжения», в котором можно противостоять другим игрокам, и несколько PvP-модов для любителей напряжённой стрельбы.
Sniper Elite: Resistance выйдет 30 января 2025 года на ПК, PlayStation и Xbox. В день релиза шутер будет доступен по подписке Game Pass.
Отстой какой-то, они одну и туже игру уже который десяток лет выпускают, кто это хавает?
тут есть даже недалекие которые свято верят что они хорошую рпг готовят.
ну так тактика снайпера особо не менялась, а форма вермахта это слегка модернизированная форма солдат кайзеровской Германии первой мировой и в ходе второй мировой не менялась
Что за рпг? Я как-то пропустил
Я не про визиуал, сама механика игры один в один как первая часть перезагруженной серии, они уже которую часть одного и того же выпускают.
ну так call of duty вон уже сколько
такую анимацию я видел еще в 2005 году
Эта и последние 8 игр серии Sniper Elite выходили на одном движке,первая из которых вышла в 2012
ничего нового...с тем же успехом можно 5 или 4 пройти.
Если не добавять хотя бы следы от взрывов шрапнели и пулевые отверстия на тушках врагов, это будет фейл, странно видеть как в х-рай из за взрыва гранаты осколки втыкаются и разрывают ткани и кости противников подходишь к трупам а на них ни ссадинки ни пылинки или расчлененки как будто они просто легли спать
система X-ray вернулась она и не уходила,зато героем стал забулдыга