Авторы Sniper Elite: Resistance показали нового героя и улучшения геймплея

Студия Rebellion выпустила новый трейлер Sniper Elite: Resistance, в котором раскрыла ключевые особенности игры. Главным героем станет Гарри Хоукер — британский солдат, сражающийся против нацистов во Франции. Авторы обещают масштабную кампанию, которую можно пройти как в одиночку, так и в кооперативе.

Разработчики учли критику после анонса и добавили изменения, которые отличают игру от предыдущей части:

Физика стрельбы стала реалистичнее, с учётом баллистики;

Кастомизация оружия теперь предлагает больше вариантов;

Система X-ray вернулась, позволяя наблюдать замедленные сцены поражения врагов;

Также доступен режим «вторжения», в котором можно противостоять другим игрокам, и несколько PvP-модов для любителей напряжённой стрельбы.

Sniper Elite: Resistance выйдет 30 января 2025 года на ПК, PlayStation и Xbox. В день релиза шутер будет доступен по подписке Game Pass.