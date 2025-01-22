Citizen Sleeper 2, Sniper Elite: Resistance и многие другие игры пополнят каталог Game Pass во второй половине января

Microsoft объявила о второй волне игр для Game Pass в январе, которая порадует подписчиков множеством разнообразных проектов.
Волна проектов начнется с Lonely Mountain: Snow Riders, уже доступная в облаке, ПК и Xbox Series X/S. 22 января появятся Flock, Magical Delicacy, Tchia, The Case of the Golden Idol и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess на консолях для подписчиков Game Pass Standard. К ним присоединилась игра Gigantic: Rampage Edition, доступная для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass, и Starbound.
28 января в продажу поступят две совершенно новые игры - Orcs Must Die! Deathtrap и Eternal Strands. Обе игры доступны для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Shady Part of Me дебютирует 29 января на всех уровнях, а Sniper Elite: Resistance появится 30 января для Ultimate и PC Game Pass. Завершит месяц игра Citizen Sleeper 2: Starward Vector 31 января для облака, ПК и Xbox Series X/S.
Но это еще не все: 4 февраля для всех подписчиков будет добавлена Far Cry New Dawn. Разумеется, 31 января сервис покинут и игры. Ознакомьтесь с ними ниже.
- Anuchard (Облако, консоль и ПК)
- Broforce Forever (Облако, консоль и ПК)
- Darkest Dungeon (Облако, консоль и ПК)
- Death's Door (Облако, консоль и ПК)
- Maquette (Облако, консоль и ПК)
- Serious Sam: Siberian Mayhem (Облако, консоль и ПК)
Не понимаю я этого. Несколько лет создавать игру, что бы потом продать ее в гейм пасс. Или там на столько привлекательные условия?
Несколько лет делать музыку/сериал/фильм чтобы потом выложить их на стриминг уже никого не смущает. Почему с играми должно быть как-то иначе?
Как бы, тут уже была информация о провальной политике xbox game pass ну и убыточности данной идеи.
Если бы у них не было контракта с Майками, они тупо не смогли бы выпустить игру. Банально денег не хватило бы. К тому же Майки не забирают права, если это не внутренняя студия, конечно. К тому же на Боксе всё равно продажи мизерные, разработчики в основном зарабатывают лавэ на Стиме и Соньке. А ещё в бесплатную игру поиграет больше народу, а это дополнительный пиар для компании. В общем, причин на самом деле может быть очень много, если копнуть глубже...
Тот случай когда можно погонять FarCry, Citizen Sleeper и Sniper Elite, которые никогда бы не купил.
какое гувно ... имхо, кроме sniper elite разве что