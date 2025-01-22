Citizen Sleeper 2, Sniper Elite: Resistance и многие другие игры пополнят каталог Game Pass во второй половине января

Microsoft объявила о второй волне игр для Game Pass в январе, которая порадует подписчиков множеством разнообразных проектов.

Волна проектов начнется с Lonely Mountain: Snow Riders, уже доступная в облаке, ПК и Xbox Series X/S. 22 января появятся Flock, Magical Delicacy, Tchia, The Case of the Golden Idol и Kunitsu-Gami: Path of the Goddess на консолях для подписчиков Game Pass Standard. К ним присоединилась игра Gigantic: Rampage Edition, доступная для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass, и Starbound.

28 января в продажу поступят две совершенно новые игры - Orcs Must Die! Deathtrap и Eternal Strands. Обе игры доступны для подписчиков Game Pass Ultimate и PC Game Pass. Shady Part of Me дебютирует 29 января на всех уровнях, а Sniper Elite: Resistance появится 30 января для Ultimate и PC Game Pass. Завершит месяц игра Citizen Sleeper 2: Starward Vector 31 января для облака, ПК и Xbox Series X/S.

Но это еще не все: 4 февраля для всех подписчиков будет добавлена Far Cry New Dawn. Разумеется, 31 января сервис покинут и игры. Ознакомьтесь с ними ниже.