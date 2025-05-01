Дополнение для снайперского шутера Sniper Elite: Resistance добавило свежую сюжетную миссию, оружие и набор скинов

В новом дополнении Striking Range заявлена миссия по противостояния рейху, оружие и скины. Игроки также получат два новых вида оружия, скин для оружия и два уникальных скина для персонажей.

Разработчики и издатели Sniper Elite: Resistance также выпустили дополнительный бесплатный контент для всех игроков. Однако набор «Ударная дистанция», оружие и скины обойдутся вам в 16 долларов.

Флот союзников, готовящийся к высадке в Нормандии, пытается тайно спасти захваченного в плен агента Сопротивления, Карильона. Вам нужно освободить агента и сделать всё необходимое, чтобы уничтожить стартовую площадку и навсегда вывести её из строя. В вашем арсенале будут винтовка СВТ-40 и автоматический пистолет «Марс», которые помогут вам в этой миссии. СВТ-40 — советская полуавтоматическая боевая винтовка, которую также называют самозарядной винтовкой Токарева. Это оружие имеет изысканный, лёгкий дизайн со складным механизмом выброса магазина. С другой стороны, автоматический пистолет Mars — это мощное оружие, наносящее сокрушительный урон.

В наборе «Оружие и скины» из миссии «Дальний бой» вы можете получить следующее:

Миссия кампании "Поразительный радиус действия"

Винтовка СВТ-40

Автоматический пистолет " Марс "

Скин персонажа-бойца Сопротивления (Гарри)

Маскировочный костюм Элитного персонажа Скин (Гарри)

Маскировочная Обертка для винтовки Elite

В обновлении также появилось бесплатное коммандос-оружие и набор скинов. Винтовка D.L. Carbine и скрытая винтовка с появлением набора коммандос-оружия и скинов. Винтовка D.L. Carbine — основное оружие коммандос союзников, так как это винтовка с глушителем, которая позволяет уничтожать врагов бесшумно. Для скрытных подходов лучше всего использовать скрытую винтовку в сочетании с винтовкой D.L. Carbine, что делает её полезной во время секретных миссий.

Sniper Elite: Resistance доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а также в Xbox Game Pass 30.