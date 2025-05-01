Дополнение для снайперского шутера Sniper Elite: Resistance добавило свежую сюжетную миссию, оружие и набор скинов

В новом дополнении Striking Range заявлена миссия по противостояния рейху, оружие и скины. Игроки также получат два новых вида оружия, скин для оружия и два уникальных скина для персонажей.
Разработчики и издатели Sniper Elite: Resistance также выпустили дополнительный бесплатный контент для всех игроков. Однако набор «Ударная дистанция», оружие и скины обойдутся вам в 16 долларов.
Флот союзников, готовящийся к высадке в Нормандии, пытается тайно спасти захваченного в плен агента Сопротивления, Карильона. Вам нужно освободить агента и сделать всё необходимое, чтобы уничтожить стартовую площадку и навсегда вывести её из строя. В вашем арсенале будут винтовка СВТ-40 и автоматический пистолет «Марс», которые помогут вам в этой миссии. СВТ-40 — советская полуавтоматическая боевая винтовка, которую также называют самозарядной винтовкой Токарева. Это оружие имеет изысканный, лёгкий дизайн со складным механизмом выброса магазина. С другой стороны, автоматический пистолет Mars — это мощное оружие, наносящее сокрушительный урон.
В наборе «Оружие и скины» из миссии «Дальний бой» вы можете получить следующее:
- Миссия кампании "Поразительный радиус действия"
- Винтовка СВТ-40
- Автоматический пистолет " Марс "
- Скин персонажа-бойца Сопротивления (Гарри)
- Маскировочный костюм Элитного персонажа Скин (Гарри)
- Маскировочная Обертка для винтовки Elite
В обновлении также появилось бесплатное коммандос-оружие и набор скинов. Винтовка D.L. Carbine и скрытая винтовка с появлением набора коммандос-оружия и скинов. Винтовка D.L. Carbine — основное оружие коммандос союзников, так как это винтовка с глушителем, которая позволяет уничтожать врагов бесшумно. Для скрытных подходов лучше всего использовать скрытую винтовку в сочетании с винтовкой D.L. Carbine, что делает её полезной во время секретных миссий.
Sniper Elite: Resistance доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а также в Xbox Game Pass 30.
бедные ребелион. выпустили посредственный хлам. весь бюджет отдали денуве.)))))) теперь будут доить оставшуюся аудиторию. ну да ладно. те кто десятилетиями попал этот хлам еще раз им занесут.
А толку то, ее вроде уже убрали из геймпасса)
Я на днях прошёл кампанию + 2 длс миссии, зашла как и все предыдущие.
мерзкая рожа алкаша