"Если модели хорошие - почему бы их не использовать?": создатели Sniper Elite защищают повторное использование ассетов

Студия Rebellion решила больше не скрывать очевидное — да, они повторно используют старые модели и текстуры в своих играх. И они считают это абсолютно нормальным. Ведущий дизайнер уровней Sniper Elite Бек Шоу даже признался, что без этого разработка новой Resistance растянулась бы намного дольше двух лет.

«Если модели и текстуры качественные, почему бы не использовать их снова?» — рассуждает Шоу.

Разработчик объяснил, что создание всего контента с нуля серьёзно увеличило бы бюджет. А это значит, что пришлось бы либо загонять команду в бесконечные переработки, либо нанимать больше людей, на что просто не хватило бы денег.

Интересно, что в Rebellion не просто берут готовые модели и вставляют их в новую игру. Например, для Zombie Army они взяли базовые материалы из Sniper Elite, но хорошенько их состарили и добавили эффект потрёпанности.

«Можно ведь подойти к этому творчески — взять готовые элементы и изменить их до неузнаваемости», — поделился Шоу.

В сети, конечно, хватает критики такого подхода. Но разработчик уверен — этим занимаются все в индустрии, просто не все готовы об этом говорить.

«А если честно, при хорошем геймплее большинство игроков даже не замечают повторного использования ассетов», — добавил он.

Проверить это утверждение можно будет совсем скоро — Sniper Elite: Resistance выходит 30 января 2025 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series S/X и Xbox One.