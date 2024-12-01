"Если модели хорошие - почему бы их не использовать?": создатели Sniper Elite защищают повторное использование ассетов

Студия Rebellion решила больше не скрывать очевидное — да, они повторно используют старые модели и текстуры в своих играх. И они считают это абсолютно нормальным. Ведущий дизайнер уровней Sniper Elite Бек Шоу даже признался, что без этого разработка новой Resistance растянулась бы намного дольше двух лет.
«Если модели и текстуры качественные, почему бы не использовать их снова?» — рассуждает Шоу.
Разработчик объяснил, что создание всего контента с нуля серьёзно увеличило бы бюджет. А это значит, что пришлось бы либо загонять команду в бесконечные переработки, либо нанимать больше людей, на что просто не хватило бы денег.
Интересно, что в Rebellion не просто берут готовые модели и вставляют их в новую игру. Например, для Zombie Army они взяли базовые материалы из Sniper Elite, но хорошенько их состарили и добавили эффект потрёпанности.
«Можно ведь подойти к этому творчески — взять готовые элементы и изменить их до неузнаваемости», — поделился Шоу.
В сети, конечно, хватает критики такого подхода. Но разработчик уверен — этим занимаются все в индустрии, просто не все готовы об этом говорить.
«А если честно, при хорошем геймплее большинство игроков даже не замечают повторного использования ассетов», — добавил он.
Проверить это утверждение можно будет совсем скоро — Sniper Elite: Resistance выходит 30 января 2025 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series S/X и Xbox One.
Разработчики Якудзы, используя одну и ту же локацию 20 лет.
Если бы только локацию.....
Сравнение карт Фар Край 4 и Фар край Праймал ) Юбисофт такие )
Миядзаки хихикает в сторонке
Ну тут все логично действие игры разворачивается в 10 000 лет до н. э.
99.9% вообще не помнит какие там были карты в какой части фар края, так что плевать
Так Primal это приквел к 4ой части.
Согласен, что такого? Бутылки, кирпичи и тд и в Африке тоже самое
В целом, разумное решение. Вообще - стоит давно понять, что игры не за счёт графония любят.
Вон бесезда, когда была ещё мощной компанией - даже звуки в фоллыче из скайрима юзала, и ничего. :) Даже как-то вайбово было.
Многие с тобой не согласятся, выходит интересная индюшка, 4090 начинаю кричать что игра ховно, ведь графики неть)
А прикинь каково мне когда на 4090 оно ещё и лагает
если игра хорошая то почему бы ее не впарить еще раз а лучше джва
Ты про фифу?)
сейчас бы фифу хорошей игрой называть...........
забавно что они ощущают нужду это защищать.
ассеты ваши, ассеты хорошие, неужели этого недостаточно?
А почему игроки должны платить за одни и те же модели по пять раз?Снижайте цены тогда.
Потому что игроки платят за геймплей, а не за модели. Ты ведь играть пришёл, а не ассеты разглядывать - не правда ли?
Не правда. Мы платим за всё сразу, а не отдельно за геймплей.
В трилогии гта тоже использовали ассеты и что? Никто не бубнил. Дорабатывали лишь. Если с нуля делать, то придётся ждать дольше игру к сожалению, а вы люди ждать и не будете.
Не только, они их ещё в Магазине и Булли использовали.
Потому что многие игроки "хомячки", которым пофиг на что деньги пулять, ещё и предзаказы берут постоянно! ))) - вот для таких и не заморачиваются , а зачем, если итак купят!)))
А это для кого-то секрет?)
Модели все равно чаще дорабатываются до актуального уровня.
Уже 5я часть а все одно и тоже ,обленились с...!
Всё верно. Я в принципе не понимаю смысла каждый раз с нуля создавать одни и те же ассеты. Всё-таки ассеты каждый раз перемешиваются и по-разному комбинируются между собой и в итоге получаются совсем новые локации. Платим мы за геймплей, всё таки, а не за ассеты.
Если деньги за игру были уплочены прошлый раз, то довольсвуйтесь ими, зачем просить за игру из старых материалов и ассетов новые деньги, что за бред ? Довольсвуйтесь теми деньгами что у вас уже есть, зачем вам новые ?
А почему бы не продавать старую игру? Снять с продажи спустя месяц после релиза, подождать два года и снова продавать. И так по кругу.
да ассеты же качественные :)
Свои почему бы и нет. Другое дело что игра конвейер лютый стала.
не конвейер, а просто упрощают до такого состояния что человеку уже играть не интересно. сравнить первые части и четверную где ты просто бегаешь по локациям не понятно особо зачем.
Тем временем Хидетака с первого дня создания мира бережно переносит из одной своей игры в другую ассеты, анимации, концепты, механики, но при этом ухитряется выпускать отличные игры.
Чего сайт лежит? // Богдан К
норм все // Vengel Bryde
// Богдан К
У меня такое же... // Александр Прочерк
И до сих пор лежит // Богдан К
Потому что ПГ теперь исключительно патриотичный сайт и под иностранным IP ты сюда больше не зайдешь)
Делать лень игры
Элден Ринг такой - да, да, пошёл я на...
вы бы лучше рукопашный бой обновили бы, и создали бы большую прокачку персонажа муж/жен.
наверно норм использовать старые асеты. когда они конечно уже начнуть приедатся как например раньше в играх можно было услышать звуки одни те же наверно уже не норм будет.
отдельно еще дизайн всяких монстров в играх. не знаю зачем его переделывают если не устарел особо. заделали бы высокоплигонального лысого пдальшика в готане со складкми вокруг глаз высопоколигоналиными и запекали бы в кадждую новую игру в более чд а потом в пбр модельку 2001 года
По графике их последняя игра даст фору многим, а по оптимизации так и вовсе заткнёт за пояс любой ААА последних лет, так оптимизировать игру надо ещё уметь
Хоть в этой игре они исправят пластиковую причёску гг?
Ну и правильно разрабы считают. Вообще не осуждаю.
Ну тогда почему бы вам не использовать в качестве оплаты труда те деньги, что за них уже были уплачены? Вроде всё честно.
Если игра станет дешевле (можно с оговорками), то пожалуйста.
Ну так вся серия Sniper Elite итак всегда продаётся дешевле на релизе, чем игры других студий. Ты бы цены для начала сравнил, прежде чем предъявлять претензии.
А я и не предъявляю претензий.
Просто банальная данность: меньше трудозатрат - дешевле продукт.
Если разработчик реализует этот принцип, то они молодцы, и остальным следует брать с них пример.
ну тогда убирайте то что уже куплено ранее из цены - в чём вопрос то?)
фига у тебя Л-логика. Это настолько абсурд что хз тролль ты или кто
ну потребуй в автосалоне шоб из цены новой машины отняли то, что у тебя есть в старой машине
Сейчас бы размноженный до бесконечности воздух, который по себестоимости равен нулю, к реальной физической машине приравнивать.
ну раз это просто "воздух" - сам тогда его создай, в чем проблема то?? хотя если ты знания, труд и время оцениваешь в 0 то все ясно!
Детали машин тоже делаются нажатием двух клавиш ? Копипаста ? что за дичь то
А потом удивляются, почему игры - однообразное го вно
но точно не изза ассетов