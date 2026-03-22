Группа DenuvOwO выпустила обход защиты Denuvo на основе гипервизора для Sniper Elite: Resistance

Недавно сформированная группа крякеров под названием DenuvOwO выпустила обход защиты Denuvo на основе гипервизора для Sniper Elite: Resistance. Игра от британской студии Rebellion вышла в январе 2025 года и не была взломана больше года. Обход работает как на процессорах AMD, так и Intel.

Как и предыдущие игры этой серии, Sniper Elite: Resistance разворачивается во время Второй мировой войны, и на этот раз действие происходит во Франции. Сюжет игры развивается параллельно событиям Sniper Elite 5. Главный герой — Гарри Хоукер, агент спецназа, задача которого — нейтрализовать «Вундерваффе» — новое оружие, разработанное немцами, которое должно обеспечить им победу.