Минимальные системные требования для Sniper Elite: Resistance - 16 ГБ ОЗУ и видеокарта RTX 2060

Rebellion опубликовала на странице Sniper Elite: Resistance в Steam свежую информацию о новой части культовой серии стелс-шутера.

Уже 30 января состоится релиз игры на ПК и консолях и разработчик представил ее минимальные системные требования. Информация пока не полная и может измениться.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 64 бит.

Процессор: Intel Core i5-9400F.

Видеокарта: GeForce RTX 2060.

ОЗУ: 16 ГБ.

Хранилище: 90 ГБ.

Игра доступна для предзаказа на всех платформах в двух изданиях, а с первого дня после релиза появится в каталоге Game Pass. Ожидается текстовый перевод на русский язык. Sniper Elite: Resistance будет защищена DRM-системой Denuvo.

В Resistance используются все главные механики последних частей Sniper Elite и концепция игры не изменилась. Британский боец специального назначения Гарри Хоукер отправится в оккупированную Францию и будет планомерно уничтожать нацистских офицеров и других важных представителей Третьего рейха. Для этого ему, как всегда, проникает на территорию врага, занимает выгодную позицию и старается незаметно уничтожать цели, а самые удачные выстрелы, как и предыдущих частях Sniper Elite, демонстрируются в замедленном воспроизведении и с рентген-камеры.