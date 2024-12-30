Минимальные системные требования для Sniper Elite: Resistance - 16 ГБ ОЗУ и видеокарта RTX 2060

Rebellion опубликовала на странице Sniper Elite: Resistance в Steam свежую информацию о новой части культовой серии стелс-шутера.
Уже 30 января состоится релиз игры на ПК и консолях и разработчик представил ее минимальные системные требования. Информация пока не полная и может измениться.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10 64 бит.
- Процессор: Intel Core i5-9400F.
- Видеокарта: GeForce RTX 2060.
- ОЗУ: 16 ГБ.
- Хранилище: 90 ГБ.
Игра доступна для предзаказа на всех платформах в двух изданиях, а с первого дня после релиза появится в каталоге Game Pass. Ожидается текстовый перевод на русский язык. Sniper Elite: Resistance будет защищена DRM-системой Denuvo.
В Resistance используются все главные механики последних частей Sniper Elite и концепция игры не изменилась. Британский боец специального назначения Гарри Хоукер отправится в оккупированную Францию и будет планомерно уничтожать нацистских офицеров и других важных представителей Третьего рейха. Для этого ему, как всегда, проникает на территорию врага, занимает выгодную позицию и старается незаметно уничтожать цели, а самые удачные выстрелы, как и предыдущих частях Sniper Elite, демонстрируются в замедленном воспроизведении и с рентген-камеры.
мдаа графен застрял в 2012 ом
Да и разработчиков там же заперли похоже)
Да любую игру прикрути рт будут такие требования, сейчас разрабы будут халтурить освещения тени и отражения делать на рт.
ну сделают тебе графику а толку от неё ? требование к игре конские будут и фпс не о чём будет зато с графикой
без рт есть с отличном графеном игры
не удивительно Intel Core i5-9400F - там же дюнька
Вообще пофиг на эту игру.
Ну это уже слишком..
Денуво убрать и можно снизить требования
В общем, британец по имени Гарри Хоукер ликвидирует главного «немца», а СССР — где-то в сторонке, как раз актуально «такое делать» ;)
Его ликвидировали в предыдущих частях.
// Азамат Шехов
какие то маленькие системки, я думал больше будет
класс