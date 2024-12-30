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Sniper Elite: Resistance 30.01.2025
Экшен, Шутер, Стелс, От третьего лица
6.8 43 оценки

Минимальные системные требования для Sniper Elite: Resistance - 16 ГБ ОЗУ и видеокарта RTX 2060

KoRnEr
Новости

Rebellion опубликовала на странице Sniper Elite: Resistance в Steam свежую информацию о новой части культовой серии стелс-шутера.

Уже 30 января состоится релиз игры на ПК и консолях и разработчик представил ее минимальные системные требования. Информация пока не полная и может измениться.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 64 бит.
  • Процессор: Intel Core i5-9400F.
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060.
  • ОЗУ: 16 ГБ.
  • Хранилище: 90 ГБ.

Игра доступна для предзаказа на всех платформах в двух изданиях, а с первого дня после релиза появится в каталоге Game Pass. Ожидается текстовый перевод на русский язык. Sniper Elite: Resistance будет защищена DRM-системой Denuvo.

В Resistance используются все главные механики последних частей Sniper Elite и концепция игры не изменилась. Британский боец специального назначения Гарри Хоукер отправится в оккупированную Францию и будет планомерно уничтожать нацистских офицеров и других важных представителей Третьего рейха. Для этого ему, как всегда, проникает на территорию врага, занимает выгодную позицию и старается незаметно уничтожать цели, а самые удачные выстрелы, как и предыдущих частях Sniper Elite, демонстрируются в замедленном воспроизведении и с рентген-камеры.

-20
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
KILLA06

мдаа графен застрял в 2012 ом

11
Goodvini

Да и разработчиков там же заперли похоже)

5
kotasha

Да любую игру прикрути рт будут такие требования, сейчас разрабы будут халтурить освещения тени и отражения делать на рт.

4
Maksim_33rus

ну сделают тебе графику а толку от неё ? требование к игре конские будут и фпс не о чём будет зато с графикой

-1
KILLA06 kotasha

без рт есть с отличном графеном игры

0
jax baron

не удивительно Intel Core i5-9400F - там же дюнька

5
kotasha

Вообще пофиг на эту игру.

5
ПетроНепетро

Ну это уже слишком..

3
AndruhaGruz
1
Валерий Юриков

Денуво убрать и можно снизить требования

1
Nimlis

В общем, британец по имени Гарри Хоукер ликвидирует главного «немца», а СССР — где-то в сторонке, как раз актуально «такое делать» ;)

0
hpi

Его ликвидировали в предыдущих частях.

0
Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

-1
My life is a game

какие то маленькие системки, я думал больше будет

-8
Русик_96

класс

-10