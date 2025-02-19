Первое крупное обновление Sniper Elite: Resistance приносит бесплатные карты и множество исправлений

Rebellion выпустила крупное обновление для Sniper Elite: Resistance. Игроки могут рассчитывать на исправления ошибок и три карты. Патч 1.05 вносит в игру множество общих исправлений, а также устраняет некоторые проблемы в отдельных миссиях и в многопользовательском режиме. К примеру, патч вносит исправление проблем с мышью и клавиатурой, вызывавших падение FPS, исправление чаши с ядом в Lock, Stock and Barrels и различных проблем с коллизиями на картах кампании.

Rebellion также позаботились о некоторых дополнениях. Обновление 1.05 представило три бесплатные карты для многопользовательского режима: новую — Alpine Gorge и две локации, известные по Sniper Elite 5 — Pest Control (Survival) и Alpine Resort (Deathmatch).

Полный список изменений доступен на официальном сайте создателей.

Sniper Elite: Resistance доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, ПК и в сервисах Game Pass Ultimate и PC Game Pass.