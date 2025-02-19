Первое крупное обновление Sniper Elite: Resistance приносит бесплатные карты и множество исправлений

Rebellion выпустила крупное обновление для Sniper Elite: Resistance. Игроки могут рассчитывать на исправления ошибок и три карты. Патч 1.05 вносит в игру множество общих исправлений, а также устраняет некоторые проблемы в отдельных миссиях и в многопользовательском режиме. К примеру, патч вносит исправление проблем с мышью и клавиатурой, вызывавших падение FPS, исправление чаши с ядом в Lock, Stock and Barrels и различных проблем с коллизиями на картах кампании.
Rebellion также позаботились о некоторых дополнениях. Обновление 1.05 представило три бесплатные карты для многопользовательского режима: новую — Alpine Gorge и две локации, известные по Sniper Elite 5 — Pest Control (Survival) и Alpine Resort (Deathmatch).
Полный список изменений доступен на официальном сайте создателей.
Sniper Elite: Resistance доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, ПК и в сервисах Game Pass Ultimate и PC Game Pass.
Щас не до снайпера
в это кто-то играет?
Хз .
а что плохого в этой игре ? я не играл, но в первые какие то части да. понятно дело не майнкрафт или не рогалик или не платформер типа последнего черного принца персии, не настольная игра типа доты (че то там артефакт дота..), но блин... шанс можно дать и такой максимально убогой игре, в которой вообще ну что тут вид с боку что ли ? а главный герой вообще не негр. реально кто в такое играет, не понятно, бумеры наверно да ?
да играй. кто мешает. тут другая тема. но ты не в курсе.
может и поиграю. как минимум тут движок не анриал, что уже радует.
хорошо что ты в курсе. держи в секрете эту информацию, так надежнее )
ахаха. да никакого секрета нет. давай. прям назло всем купи да играй.