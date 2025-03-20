Sniper Elite: Resistance получила новый DLC с миссией и оружием

Rebellion продолжает поддерживать Sniper Elite: Resistance, выпустив новое платное DLC — Vercors Vendetta Mission and Weapons Pack. Дополнение предлагает новую миссию, где главный герой Гарри Хоукер отправляется на задание по уничтожению тайника с нервно-паралитическим газом Kleine Blume.
Кроме того, DLC добавляет новые виды оружия: винтовку M1941 и пистолет-пулемет Armaguerra OG-44. Цена пакета составляет $11,99 в Steam и $15,99 на консолях.
Rebellion также выпустила бесплатное обновление — Fairburne's Armoury Weapons and Skins Pack, добавляющее скин Карла Фэйрберна, винтовку M.1903 и пистолет-пулемет M1A1 Gov.
Sniper Elite: Resistance доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.
Для него очень важно, чтобы все люди были в центре внимания.
Мне глав герой алкаша напоминает
Он и есть алкаш )) Прошел игру))
Как по мне,эта игра "по -слабее" 5-ой части,прошел все 10 глав,миссия с Гитлером ВООБЩЕ УБОГАЯ,убил его на раз,два- очень быстро,в 5-ой части Фюрера по сложнее было убить,правда он был в особняке.Но думаю все равно купить дополнение за лиры,думаю в турецком сторе дешевле,да у меня и карта есть.
Карлуша вернулся,алкашу одному не справится