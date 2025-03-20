Sniper Elite: Resistance получила новый DLC с миссией и оружием

Rebellion продолжает поддерживать Sniper Elite: Resistance, выпустив новое платное DLC — Vercors Vendetta Mission and Weapons Pack. Дополнение предлагает новую миссию, где главный герой Гарри Хоукер отправляется на задание по уничтожению тайника с нервно-паралитическим газом Kleine Blume.

Кроме того, DLC добавляет новые виды оружия: винтовку M1941 и пистолет-пулемет Armaguerra OG-44. Цена пакета составляет $11,99 в Steam и $15,99 на консолях.

Rebellion также выпустила бесплатное обновление — Fairburne's Armoury Weapons and Skins Pack, добавляющее скин Карла Фэйрберна, винтовку M.1903 и пистолет-пулемет M1A1 Gov.

Sniper Elite: Resistance доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.