Sniper Elite: Resistance впервые получила максимальную скидку 60% в Steam

Rebellion запустила новую скидочную кампанию для Sniper Elite: Resistance в Steam. На этот раз размер скидки достиг 60% — это новый максимум для игры после релиза. Ранее шутер уже участвовал в распродажах, но настолько крупного снижения стоимости ещё не получал.

Sniper Elite: Resistance вышла 30 января 2025 года. Действие игры разворачивается параллельно событиям Sniper Elite 5 и переносит игроков в оккупированную Францию. Главным героем впервые становится агент Управления специальных операций Гарри Хоукер, который вместе с французским Сопротивлением пытается сорвать разработку нового нацистского супероружия.

Игра сохраняет ключевые особенности серии: снайперскую стрельбу, стелс и тактические бои от третьего лица. Миссии предлагают несколько целей из списка Kill List, разные точки проникновения и эвакуации, а всю сюжетную кампанию можно пройти в кооперативе.

В Steam Sniper Elite: Resistance имеет в основном положительные отзывы пользователей. Игра также полностью совместима со Steam Deck, поддерживает одиночный режим, сетевой кооператив и PvP.

Аттракцион невиданной щедрости продлится недолго — распродажа Sniper Elite: Resistance закончится 17 сентября.