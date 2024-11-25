В новом ролике Sniper Elite: Resistance разработчики показали стелс и снайперскую стрельбу

Rebellion показала новый игровой процесс для Sniper Elite: Resistance, демонстрирующий миссию и цель из списка убийств, которую должен устранить главный герой Гарри Хокер.

Хокер начинает с того, что отмечает несколько окружающих целей и саботирует генератор для шумового прикрытия. Затем он убивает свои цели одну за другой выстрелами в голову и легкие. Требуется некоторая смена позиции, чтобы получить чёткий снимок Клода Ла Ронда, предателя, работающего на нацистов, поэтому Хокер перемещается на мостик.

Также показали Отель Терминус, куда он должен проникнуть, чтобы добыть разведданные. Пробираться через каждый этаж, высовываться из окон и находить новое оружие — вот лишь несколько вещей, которые могут делать игроки. Как только они добудут разведданные, их ждёт драматический спуск по канату.

Sniper Elite: Resistance выйдет 30 января 2025 года для Xbox Series X/S, PS5, ПК, PS4 и Xbox One вместе с Game Pass.