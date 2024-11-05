В новом трейлере Sniper Elite: Resistance рассказали про главного героя Гарри Хоукера

В новом трейлере Sniper Elite: Resistance руководитель отдела дизайна Rebellion Бен Фишер и ведущий художник Саймон Айбл проливают больше света на главного героя игры Гарри Хоукера.

В захватывающей новой истории, которая развивается параллельно с Sniper Elite 5, Гарри Хоукер, агент Управления специальных операций (SOE), впервые берет на себя руководство, обнаруживая коварное новое Wunderwaffe — нечто настолько мощное, что оно гарантирует нацистам победу в войне. Работая с французским Сопротивлением, Хоукер должен уничтожить это смертоносное дополнение к арсеналу Рейха.

Предлагая непревзойденную снайперскую механику, скрытность и тактический бой от третьего лица, Sniper Elite: Resistance обращает внимание удостоенной наград серии на скрытую войну, вдали от линии фронта, глубоко в сердце оккупированной Франции.

Полную кампанию также можно пройти в кооперативном режиме. Сражайтесь с нацистской военной машиной вместе с союзником, чтобы делиться оружием, предметами и тактическими знаниями, а также помогать друг другу возвращаться в бой, когда вы падаете во время перестрелок.

Sniper Elite: Resistance выйдет 30 января 2025 года на Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC и PC в Steam и Epic Games Store, PlayStation 5 и PlayStation 4, а также в первый день в Game Pass.