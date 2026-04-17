DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом защиты Denuvo для Sniper Elite VR

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома для Sniper Elite VR от компании Rebellion.

Это стало первым обходом защиты Denuvo для VR-игры от группы - судя по всему, DenuvOwO планируют зачистить невзломанные игры не только для привычного формата, но так же и для VR-устройств.

Sniper Elite VR - самостоятельная часть популярной серии игр Sniper Elite, созданная специально для устройств виртуальной реальности. Южная Италия, 1934 год. Фашисты оккупировали вашу родину. Игроку предстоит использовать скрытность, различное оружие и свои навыки, чтобы помогать итальянскому сопротивлению в борьбе с захватчиками.