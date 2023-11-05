Снайперский шутер в ВР Sniper Elite VR: Winter Warrior выйдет в конце ноября

Rebellion анонсировала Sniper Elite VR: Winter Warrior, новую игру для Oculus Quest 2, 3 и Pro, которая перенесет вас в тыл врага. Непревзойденный захватывающий опыт снайперской стрельбы времен Второй мировой войны. Игра Sniper Elite VR: Winter Warrior выйдет в четверг, 30 ноября.

В игре Sniper Elite VR: Winter Warrior, разработанной в сотрудничестве с Just Add Water, вы играете за «Партизана», бывшего солдата итальянского сопротивления, вновь переживающего свои воспоминания об изгнании нацистских войск со своей родины. В игре представлена полноценная сюжетная кампания, в которой вы обнаруживаете нацистское «чудо-оружие», которое необходимо уничтожить вместе с теми, кто стоит за этими планами.

Помимо кампании есть два новых режима игры: «Снайперская охота» и «Последний рубеж». «Снайперская охота» — это напряженная игра в кошки-мышки, в которой вам предстоит сразиться с опытными нацистскими снайперами. Уничтожьте патруль вражеских солдат, чтобы выманить снайпера, прежде чем переместиться, собрать боеприпасы и подготовиться к встрече со следующим противником. В «Последнем рубеже» вы сражаетесь с волнами врагов. Вам придется думать и действовать быстро, чтобы собрать оружие и боеприпасы, а также расставить ловушки, прежде чем сражаться, чтобы выжить против наступающих сил.

Погружение, обеспечиваемое виртуальной реальностью, помогает значительно улучшить перестрелку и управляемость во всех игровых режимах. Держите снайперскую винтовку обеими руками, поднесите прицел к глазу и задержите дыхание, готовясь сделать идеальный выстрел.