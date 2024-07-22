Файтинг SNK vs. Capcom: SVC Chaos стал доступен на ПК

Если Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics было недостаточно, Capcom объявила о выпуске переиздания SNK vs. Capcom: SVC CHAOS. Игра уже доступна на ПК через Steam, а чуть позже сегодня появится на PS4 и Nintendo Switch.

В игре SNK vs. Capcom: SVC CHAOS, вышедшей в июле 2023 года, представлены 36 бойцов от обеих компаний.

Переиздание также может похвастаться многочисленными улучшениями и дополнениями, включая откат сетевого кода для многопользовательской игры и режим галереи, в котором можно просмотреть более 80 произведений искусства. Также доступны сетевые лобби на девять игроков, а игроки могут устраивать турниры в различных форматах, таких как single elimination, round-robin и другие.