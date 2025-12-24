Ларёк, нулевые и "Дискотека Авария": новогодний трейлер симулятора "Ларёк на улице Ленина"

Студия perelesoq представила новогодний трейлер нарративного симулятора «Ларёк на улице Ленина», который мгновенно переносит зрителей в атмосферу начала 2000-х. Ролик озвучен культовым голосом Сергея Чонишвили, хорошо знакомым по телеканалу СТС, а музыкальным фоном стала песня «Дискотеки Аварии», идеально подчёркивающая эпоху.

Игрокам предстоит взять на себя роль школьника по имени Кирилл, который бросает учёбу и устраивается торговать в уличный ларёк. Его главная цель — заработать деньги на путёвку для мамы в Турцию. Ассортимент точки отражает дух времени: пиратские сборники GTA, нелицензионный мерч по «Человеку-пауку» и другие приметы нулевых.

Геймплей не ограничится торговлей. Разработчики предлагают прокачивать ларёк, заказывать новые товары, коллекционировать фишки, придумывать услуги и даже заботиться о коте. Герой сможет общаться с покупателями, зависать за старым компьютером, играть в мини-игры и ввязываться в сомнительные уличные приключения. Релиз «Ларька на улице Ленина» намечен на 2026 год, а проект уже доступен для добавления в список желаемого в Steam.