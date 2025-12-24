Ларёк, нулевые и "Дискотека Авария": новогодний трейлер симулятора "Ларёк на улице Ленина"

Студия perelesoq представила новогодний трейлер нарративного симулятора «Ларёк на улице Ленина», который мгновенно переносит зрителей в атмосферу начала 2000-х. Ролик озвучен культовым голосом Сергея Чонишвили, хорошо знакомым по телеканалу СТС, а музыкальным фоном стала песня «Дискотеки Аварии», идеально подчёркивающая эпоху.
Игрокам предстоит взять на себя роль школьника по имени Кирилл, который бросает учёбу и устраивается торговать в уличный ларёк. Его главная цель — заработать деньги на путёвку для мамы в Турцию. Ассортимент точки отражает дух времени: пиратские сборники GTA, нелицензионный мерч по «Человеку-пауку» и другие приметы нулевых.
Геймплей не ограничится торговлей. Разработчики предлагают прокачивать ларёк, заказывать новые товары, коллекционировать фишки, придумывать услуги и даже заботиться о коте. Герой сможет общаться с покупателями, зависать за старым компьютером, играть в мини-игры и ввязываться в сомнительные уличные приключения. Релиз «Ларька на улице Ленина» намечен на 2026 год, а проект уже доступен для добавления в список желаемого в Steam.
Сергея Чонишвили - уважаю этого актера. Как фильмы так и дубляж и начитка аудокнинг.
А касательно игры. Она скорей будет приятным воспоминанием особенно нам москвичам. Молодёжь, наверное, слабо помнить в отличии от более возрастных ларки. Ибо сейчас редко где найдёшь их у нас. За 101 км встречал только сейчас.
До сих пор помню сладкие палочки Человек-Паук, продавались в виде пачки сигарет только в таких ларьках
А что мама будет делать в Турции? Или это тизер на их вторую 18+ игру
Ага поржал! Папы нет. Мама подари сестричку, вот тебе путевка!
Чонишвили знаком по каналу СТС? Олдам он знаком по каналу 2х2 и мульту Бивис и Батхэд.
От продавца из ларька 90-х?
круто, в это мы однозначно играем.
Классные были 2000.