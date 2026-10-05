Вышло демо "Ларек на улице Ленина" - российской адвенчуры про культуру 90-х

Пробник доступен бесплатно в Steam

Отечественная студия perelesoq выпустила демо своей необычной игры про Россию 90-х — «Ларек на улице Ленина». И это не история о бандитах или тяжелой жизни, а скорее сборник теплых воспоминаний из детства и юношества.

perelesoq: На дворе нулевые, и ты бросил школу ради работы в Ларьке тысячи гик мелочей! Выставляй на полки пиратские игры, MP3, DVD-шки с фильмами и аниме, игрушки, Читос, сиги, пиво — и начинай смену!

Геймер в роли владельца ларька будут общаться с местными и пополнять свой ассортимент товаров. Разработчики стараются наполнить свой проект множеством отсылок на российскую культуру прошлого: от знакомых музыкальных исполнителей до культовых игр. Уникальной фишкой «Ларька на улице Ленина» станут мини-активности — это не просто небольшие игры, а проекты от настоящих инди-студий.

perelesoq: В демо вас ждет: 4 игровых дня, знакомство с ~30 персонажами (меньше половины от всех!), уникальный контент, которого не будет в полной версии игры, особые предметы для полной версии, камео Сыендука и секретный мультик.

Опробовать демо игры можно в Steam. Точная дата выхода адвенчуры неизвестна.