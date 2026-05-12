Энтузиасты выпустили модификацию для отмены цензуры в Snowbreak Containment Zone

В сети стала доступна новая неофициальная модификация для шутера Snowbreak Containment Zone. Главная задача этого фанатского обновления заключается в восстановлении оригинального контента, который ранее был изменен разработчиками из-за строгих ограничений.

Проект под названием Unofficial Censorship Fix возвращает в игру первоначальные наряды героинь, оригинальные анимации взаимодействия, позы и физику моделей. Создатель файлов с ником dankdc подчеркивает, что вмешательство никак не влияет на базовые игровые механики и затрагивает исключительно визуальную часть. При этом несколько самых старых костюмов пока остаются в измененном виде, поскольку у энтузиастов временно нет доступа к нецензурированным исходникам.

Релиз вызвал активное обсуждение в игровом сообществе. Известный деятель индустрии Grummz публично поблагодарил авторов платформы за хостинг файла, в то время как часть аудитории выразила разочарование действиями официальных создателей шутера. Пользователи в комментариях отмечают, что им обидно прибегать к сторонним модификациям для возврата визуального стиля, за который они ранее заплатили реальные деньги.

Текущая версия файла с индексом 1 работает исключительно на ПК. Установка требует создания специальной папки в директории игры и изменения параметра локализации на цифру 1 в текстовом документе настроек. Владельцы смартфонов на базе Android массово просят адаптировать патч для мобильных устройств, но технического решения для них пока не представлено. Также на форумах игроки сообщают о мелких визуальных ошибках в меню при быстрой смене оперативников, которые автор планирует изучить в дальнейших обновлениях.