Эротическая игра Snowbreak: Containment Zone не работает уже 3 недели после жалоб феминисток

Научно-фантастическая RPG Snowbreak: Containment Zone остается недоступной для игроков уже более трех недель. Серверы проекта были отключены 2 марта под предлогом технического обслуживания, однако с тех пор игра перестала подавать признаки жизни.

Многие связывают столь длительный простой игры с отменой коллаборации с China Post, о которой было объявлено незадолго до отключения. После анонса сотрудничества студия столкнулась с волной критики: пользователи выступили против того, чтобы государственное учреждение ассоциировалось с игрой, содержащей откровенно сексуальные элементы. Под давлением общественности сотрудничество было отменено. Хотя официального подтверждения нет, предполагается, что последовавшее за этим техническое обслуживание связано именно с этим инцидентом, а разработчики пытаются самостоятельно смягчить контент игры, чтобы избежать дальнейших претензий.

По информации источников, ключевую роль в травле проекта сыграли феминистки, которые организовали массовые жалобы в регулирующие органы. Отмечается, что среди противников игры также были фанатки романтического симулятора Love and Deepspace. Игроки Snowbreak теперь призывают к ответным действиям, требуя цензуры или запрета Love and Deepspace, обвиняя его сторонниц в двойных стандартах.

На данный момент судьба проекта остается неопределенной, хотя разработчики обещают вернуться в апреле. Инсайдеры полагают, что игра находится на принудительной "ревизии", и ее возвращение может занять больше времени, если разработчикам не удастся найти компромисс между сохранением оригинальной концепции и требованиями регулирующих органов.

Snowbreak: Containment Zone - это кроссплатформенный научно-фантастический RPG-шутер от третьего лица с элементами гачи, созданный на Unreal Engine 4. Игроки управляют отрядом персонажей-вайфу, сражаясь с титанами в постапокалиптическом мире, используя футуристичное оружие и уникальные боевые навыки