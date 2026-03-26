Эротическая игра Snowbreak: Containment Zone не работает уже 3 недели после жалоб феминисток

Научно-фантастическая RPG Snowbreak: Containment Zone остается недоступной для игроков уже более трех недель. Серверы проекта были отключены 2 марта под предлогом технического обслуживания, однако с тех пор игра перестала подавать признаки жизни.
Многие связывают столь длительный простой игры с отменой коллаборации с China Post, о которой было объявлено незадолго до отключения. После анонса сотрудничества студия столкнулась с волной критики: пользователи выступили против того, чтобы государственное учреждение ассоциировалось с игрой, содержащей откровенно сексуальные элементы. Под давлением общественности сотрудничество было отменено. Хотя официального подтверждения нет, предполагается, что последовавшее за этим техническое обслуживание связано именно с этим инцидентом, а разработчики пытаются самостоятельно смягчить контент игры, чтобы избежать дальнейших претензий.
По информации источников, ключевую роль в травле проекта сыграли феминистки, которые организовали массовые жалобы в регулирующие органы. Отмечается, что среди противников игры также были фанатки романтического симулятора Love and Deepspace. Игроки Snowbreak теперь призывают к ответным действиям, требуя цензуры или запрета Love and Deepspace, обвиняя его сторонниц в двойных стандартах.
На данный момент судьба проекта остается неопределенной, хотя разработчики обещают вернуться в апреле. Инсайдеры полагают, что игра находится на принудительной "ревизии", и ее возвращение может занять больше времени, если разработчикам не удастся найти компромисс между сохранением оригинальной концепции и требованиями регулирующих органов.
Snowbreak: Containment Zone - это кроссплатформенный научно-фантастический RPG-шутер от третьего лица с элементами гачи, созданный на Unreal Engine 4. Игроки управляют отрядом персонажей-вайфу, сражаясь с титанами в постапокалиптическом мире, используя футуристичное оружие и уникальные боевые навыки
Наверно в мире уже столько эротических игр, что их общая сумма превышает количество феминисток - на каждую уже не нажалуешься
"разработчики пытаются самостоятельно смягчить контент игры" эсли это произойдёт, то игра вымрет мгновенно, уже под хейтом оставшейся аудитории
Жалующиеся феменистки...
в комунистическом Китае...
Не понимаю кловнов, что прогибаются под вопли всякого отребья. Ну что они им сделают? Потащат в суд? А за что? Отменят? Как? Отпугнут издателей? Почти все индюшки выходят без издателя.
Самое лучшее, что тут можно сделать - тупо проигнорить все истерики и работать дальше. Работает безотказно.
Если феминистки жалуются значит все делаешь правильно)