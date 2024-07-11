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Snowbreak: Containment Zone 20.07.2023
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, Научная фантастика , Аниме
6.5 36 оценок

"Мы знаем, чего хотят наши игроки": разработчик Snowbreak: Containment Zone ответил на критику сексуализации

Gutsz
Новости

Западная игровая индустрия вновь проявила свою надменную woke-политику, которая на этот раз коснулась независимых китайских разработчиков из студии Amazing Seasun Games и её бесплатной игры Snowbreak: Containment Zone. Проект оказался в центре скандала из-за якобы чрезмерной сексуализации женских персонажей. Актёры английского дубляжа для игры даже отказались работать дальше из-за этого, однако авторов контента больше волнует мнение своих фанатов и простых геймеров.

В недавнем интервью один из разработчиков Snowbreak: Containment Zone, известный под ником "P", решил публично ответить на обвинения в создании слишком привлекательных героинь и откровенных образов. Он отметил, что обычно команда старается избегать острых тем и споров. Тем не менее, по его мнению, игры – это лишь проявление творческой свободы авторов. В случае с их шутером, команда выбрала такой стиль художественного оформления, который не должен быть для кого-то оскорбительным.

Понятие внешности – очень субъективный вопрос. Если кто-то считает наших персонажей слишком привлекательными, значит мы сделали всё правильно. В нашей команде стремятся создать уникальные и запоминающиеся образы.

— заявил разработчик.

Также разработчик Snowbreak: Containment Zone добавил, что для них мнение игроков является единственным важным фактором в творческом направлении. Команда старается удовлетворить их пожелания.

Мы верим, что наша искренняя, упорная работа вызовет положительный отклик у игроков. Поэтому мы предпочитаем не комментировать сторонние мнения, и я считаю, что никто не имеет права решать, что правильно, а что нет в творческих начинаниях.

— заключил он.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
smallhell

А могли прямо сказать "Мы в Китае, что вы нам сделаете?"
Азиатский рынок ф2п-игр - самый прибыльный сегмент игровой индустрии, натурально, что эти американские недобинарные(ха-тьфу) жирные обиженки им сделают?

23
demon33251

Ответ разрабов - это ответ здравомыслящего человека на "критику" больных людей, место которым на принудиловке в дурке.

16
-zotik-

Вот только ты не учел что это китайцы про свою гачу где игра вот сделана для "здавомыслящего" человека тратить шейкили за пару ушастых пикселей с сиськами им еще более насрать на потребителей)

-5
Ziyter7 -zotik-

А ты не учёл главный закон рынка: "Есть спрос, есть и предложение". Китайцы гребут деньги лопатой, а западники терпят убытки и просят милостыню у блэк кок.

8
-zotik- Ziyter7

Никто не просят милостыню и убытки не несут. Нафантазировали себе чуши.

-2
QuadrupedalDon -zotik-

Множество новостных лент говорят об обратном, дашь ссылочку в подтверждение Своего высера, об их прибыли?

0
Oscilograf
Проект оказался в центре скандала из-за якобы чрезмерной сексуализации женских персонажей.

жирные фемки и п"доры опять недовольны? Хорошо что китайцам на них пох"ю

6
Vaipen

Правильно, потому что тратить миллионы на то, что бы выбить свиноматку из гача автомата никто не будет. Другое дело шикарная стройная тян с 5 м размером в купальнике.

5
RandySavage

Пфф,чё то ещё тут за творчество пояснять начал.Сказал бы просто - Не неравится?Не ииграйте.Не для таких как вы игру делали.

4
Ziyter7

Геймеры гордятся вами. Геймеры выдать вам кошко жена.

3
Раб дергающихся пикселей

Страшно представить, что станет с игропромом, когда Страна Бога и уже скоро Моя в ближайшие годы перейдет от политики удавки к горячей фазе решения проблемы своего единственного серьезного партнера-конкурента. Конечно, у нас ещё есть няшки с выдающимися формами от друзей-самураев и корейских разрабов, но кто поручится, что полезных ручных обезьянок не отправят в расход под красный паровой каток первыми во славу дяди Сэма? Уж точно не я. С другой стороны, дорогие друзья, ужасы мировой войны наверняка сметут все сегодняшнее наносное сжв-беснование, строгие и консервативные отцы нации введут пропаганду жизни нормального, здорового человека и его семьи, фемло и извращенцы пойдут под нож, как недавно быстренько слили в унитаз зелёную экономику, а любимые западные игровые студии очистятся естественным путем. Тогда наших детей и внуков ждут очередные реинкарнации сисястых да фигуристых Трисс и Морриган, если смогут доказать свою полезность и благонадёжность, получив аусвайс друга белого господина. Ах, дожить бы до той поры чудесной...

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