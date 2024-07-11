"Мы знаем, чего хотят наши игроки": разработчик Snowbreak: Containment Zone ответил на критику сексуализации

Западная игровая индустрия вновь проявила свою надменную woke-политику, которая на этот раз коснулась независимых китайских разработчиков из студии Amazing Seasun Games и её бесплатной игры Snowbreak: Containment Zone. Проект оказался в центре скандала из-за якобы чрезмерной сексуализации женских персонажей. Актёры английского дубляжа для игры даже отказались работать дальше из-за этого, однако авторов контента больше волнует мнение своих фанатов и простых геймеров.
В недавнем интервью один из разработчиков Snowbreak: Containment Zone, известный под ником "P", решил публично ответить на обвинения в создании слишком привлекательных героинь и откровенных образов. Он отметил, что обычно команда старается избегать острых тем и споров. Тем не менее, по его мнению, игры – это лишь проявление творческой свободы авторов. В случае с их шутером, команда выбрала такой стиль художественного оформления, который не должен быть для кого-то оскорбительным.
Понятие внешности – очень субъективный вопрос. Если кто-то считает наших персонажей слишком привлекательными, значит мы сделали всё правильно. В нашей команде стремятся создать уникальные и запоминающиеся образы.
— заявил разработчик.
Также разработчик Snowbreak: Containment Zone добавил, что для них мнение игроков является единственным важным фактором в творческом направлении. Команда старается удовлетворить их пожелания.
Мы верим, что наша искренняя, упорная работа вызовет положительный отклик у игроков. Поэтому мы предпочитаем не комментировать сторонние мнения, и я считаю, что никто не имеет права решать, что правильно, а что нет в творческих начинаниях.
— заключил он.
А могли прямо сказать "Мы в Китае, что вы нам сделаете?"
Азиатский рынок ф2п-игр - самый прибыльный сегмент игровой индустрии, натурально, что эти американские недобинарные(ха-тьфу) жирные обиженки им сделают?
Ответ разрабов - это ответ здравомыслящего человека на "критику" больных людей, место которым на принудиловке в дурке.
Вот только ты не учел что это китайцы про свою гачу где игра вот сделана для "здавомыслящего" человека тратить шейкили за пару ушастых пикселей с сиськами им еще более насрать на потребителей)
А ты не учёл главный закон рынка: "Есть спрос, есть и предложение". Китайцы гребут деньги лопатой, а западники терпят убытки и просят милостыню у блэк кок.
Никто не просят милостыню и убытки не несут. Нафантазировали себе чуши.
Множество новостных лент говорят об обратном, дашь ссылочку в подтверждение Своего высера, об их прибыли?
жирные фемки и п"доры опять недовольны? Хорошо что китайцам на них пох"ю
Правильно, потому что тратить миллионы на то, что бы выбить свиноматку из гача автомата никто не будет. Другое дело шикарная стройная тян с 5 м размером в купальнике.
Пфф,чё то ещё тут за творчество пояснять начал.Сказал бы просто - Не неравится?Не ииграйте.Не для таких как вы игру делали.
Геймеры гордятся вами. Геймеры выдать вам кошко жена.
Страшно представить, что станет с игропромом, когда Страна Бога и уже скоро Моя в ближайшие годы перейдет от политики удавки к горячей фазе решения проблемы своего единственного серьезного партнера-конкурента. Конечно, у нас ещё есть няшки с выдающимися формами от друзей-самураев и корейских разрабов, но кто поручится, что полезных ручных обезьянок не отправят в расход под красный паровой каток первыми во славу дяди Сэма? Уж точно не я. С другой стороны, дорогие друзья, ужасы мировой войны наверняка сметут все сегодняшнее наносное сжв-беснование, строгие и консервативные отцы нации введут пропаганду жизни нормального, здорового человека и его семьи, фемло и извращенцы пойдут под нож, как недавно быстренько слили в унитаз зелёную экономику, а любимые западные игровые студии очистятся естественным путем. Тогда наших детей и внуков ждут очередные реинкарнации сисястых да фигуристых Трисс и Морриган, если смогут доказать свою полезность и благонадёжность, получив аусвайс друга белого господина. Ах, дожить бы до той поры чудесной...