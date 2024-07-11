"Мы знаем, чего хотят наши игроки": разработчик Snowbreak: Containment Zone ответил на критику сексуализации

Западная игровая индустрия вновь проявила свою надменную woke-политику, которая на этот раз коснулась независимых китайских разработчиков из студии Amazing Seasun Games и её бесплатной игры Snowbreak: Containment Zone. Проект оказался в центре скандала из-за якобы чрезмерной сексуализации женских персонажей. Актёры английского дубляжа для игры даже отказались работать дальше из-за этого, однако авторов контента больше волнует мнение своих фанатов и простых геймеров.

В недавнем интервью один из разработчиков Snowbreak: Containment Zone, известный под ником "P", решил публично ответить на обвинения в создании слишком привлекательных героинь и откровенных образов. Он отметил, что обычно команда старается избегать острых тем и споров. Тем не менее, по его мнению, игры – это лишь проявление творческой свободы авторов. В случае с их шутером, команда выбрала такой стиль художественного оформления, который не должен быть для кого-то оскорбительным.

Понятие внешности – очень субъективный вопрос. Если кто-то считает наших персонажей слишком привлекательными, значит мы сделали всё правильно. В нашей команде стремятся создать уникальные и запоминающиеся образы.

— заявил разработчик.

Также разработчик Snowbreak: Containment Zone добавил, что для них мнение игроков является единственным важным фактором в творческом направлении. Команда старается удовлетворить их пожелания.

Мы верим, что наша искренняя, упорная работа вызовет положительный отклик у игроков. Поэтому мы предпочитаем не комментировать сторонние мнения, и я считаю, что никто не имеет права решать, что правильно, а что нет в творческих начинаниях.

— заключил он.