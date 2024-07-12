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Snowbreak: Containment Zone 20.07.2023
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, Научная фантастика , Аниме
6.5 41 оценка

Сексуализация и фан-сервис смогли вывести Snowbreak: Containment Zone в топы продаж

AceTheKing
Новости

Вчера разработчики из студии Amazing Seasun Games рассказали о том, что они решили сделать акцент на сексуализации в Snowbreak: Containment Zone после того как студия поняла, что это именно то, чего хотят игроки.

Однако оказалось, что "запретные" темы не только увеличили лояльность аудитории к игре: благодаря этому ей так же удалось привлечь значительное количество игроков. Несмотря на то, что у игры был довольно невзрачный старт, разработчики смогли исправить ситуацию.

По словам разработчика, студия смогла вывести игру на второе место в китайском App Store и первое место в японском Steam после того, как они прислушались к отзывам и начали делать упор на фан-сервисе и сексуальных героинях. Это лишний раз доказывает то, что игроки хотят видеть в игре красивых персонажей и готовы поддержать ту студию, которая прислушивается к пожеланиям игроков.

Snowbreak: Containment Zone доступна для PC, iOS и Android.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Egik81

Логично. Выбор модели игры порождает и рынок сбыта.

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