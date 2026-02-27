Для игры SnowRunner скоро выйдет дополнение с грузовиками Mercedes

Разработчики Saber Interactive анонсировали выход платного дополнения Mercedes-Benz Trucks Dual Pack 1. В этот набор войдут два новых внедорожных грузовика, до этого момента официально грузовики немецкой марки не были представлены в игре, релиз дополнения запланирован на конец марта 2026 года

Состав набора: В DLC войдут две модели — универсальный Mercedes-Benz Actros и тяжелый внедорожник Mercedes-Benz Zetros.

Перспективы: Судя по названию «Dual Pack 1», это лишь первый набор из планируемой серии грузовиков Mercedes для игры.