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SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
8.9 2 149 оценок

Для игры SnowRunner вышел набор шин Jack of All Treads Tire Pack

Pavel Rally
Новости

Некоторые игроки жаловались на ограниченный выбор шин для определённой техники, разработчики решили прислушаться к обоснованной критике и выпустили новый набор шин. Играть в SnowRunner станет ещё приятнее благодаря набору покрышек Jack of All Treads, который добавляет в игру более 50 уникальных сочетаний дисков и покрышек для вашего автопарка! Цена 159 рублей, набор не входит в пропуски первого, второго или третьего годов.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
PunksPlay

160 рублей за то, что должно было быть на релизе. Хоть бы в Пропуск включили...

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Andrewshmen

Не ну я понимаю пак автомобилей, но пак шин...Можно было и так добавить, бесплатно.

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