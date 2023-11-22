Для игры SnowRunner вышел набор шин Jack of All Treads Tire Pack

Сиквел реалистичного симулятора вождения по бездорожью Spintires: MudRunner, который подарил игрокам улучшенный игровой процесс и ещё более продвинутую механику вождения.

Берите под своё управление мощные транспортные средства и преодолевайте экстремальные погодные условия, чтобы выполнить множество сложных контрактов и заданий. Вы можете расширять и настраивать свой парк техники с помощью улучшений и аксессуаров, таких как шноркель для преодоления ливневых потоков или шинные цепи для борьбы со снегом. Всего в вашем распоряжении есть 40 видов техники от таких брендов, как Ford, Chevrolet и Freightliner.