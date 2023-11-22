Для игры SnowRunner вышел набор шин Jack of All Treads Tire Pack

Некоторые игроки жаловались на ограниченный выбор шин для определённой техники, разработчики решили прислушаться к обоснованной критике и выпустили новый набор шин. Играть в SnowRunner станет ещё приятнее благодаря набору покрышек Jack of All Treads, который добавляет в игру более 50 уникальных сочетаний дисков и покрышек для вашего автопарка! Цена 159 рублей, набор не входит в пропуски первого, второго или третьего годов.
на главную
об игре
SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
8.9 2 149 оценок
28.04.2020 PC
28.04.2020 PlayStation 4
28.04.2020 Xbox One
18.05.2021 Nintendo Switch
31.05.2022 PlayStation 5
31.05.2022 Xbox Series X
Официальный сайт: https://snowrunner-thegame.com/
Разработчик: Saber Interactive
Издатель: Focus Entertainment
8.9/10 Пользователи 2 149
9.5/10 Playground
89/100 Steam
81/100 Metacritic
3.7/5 Xbox
Сиквел реалистичного симулятора вождения по бездорожью Spintires: MudRunner, который подарил игрокам улучшенный игровой процесс и ещё более продвинутую механику вождения.
Берите под своё управление мощные транспортные средства и преодолевайте экстремальные погодные условия, чтобы выполнить множество сложных контрактов и заданий. Вы можете расширять и настраивать свой парк техники с помощью улучшений и аксессуаров, таких как шноркель для преодоления ливневых потоков или шинные цепи для борьбы со снегом. Всего в вашем распоряжении есть 40 видов техники от таких брендов, как Ford, Chevrolet и Freightliner.
Минимальные требования
Операционная система: Windows 7/8/10 (64-разрядная)
Процессор: Intel i3-4130 с частотой 3,4 ГГц / AMD Ryzen 3 2200U с частотой 3,4 ГГц
Видеокарта: 2 ГБ, GeForce GTX 660 / Radeon R9 270
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 20 ГБ
DirectX: Уточняется
Процессор: Intel i3-4130 с частотой 3,4 ГГц / AMD Ryzen 3 2200U с частотой 3,4 ГГц
Видеокарта: 2 ГБ, GeForce GTX 660 / Radeon R9 270
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 20 ГБ
DirectX: Уточняется
Рекомендуемые требования
Операционная система: Windows 7/8/10 (64-разрядная)
Процессор: Intel i7-8700 с частотой 3,2 ГГц / AMD Ryzen 7 2700 с частотой 3,2 ГГц
Видеокарта: 4 ГБ, GeForce GTX 970 / Radeon RX 580
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 20 ГБ
Процессор: Intel i7-8700 с частотой 3,2 ГГц / AMD Ryzen 7 2700 с частотой 3,2 ГГц
Видеокарта: 4 ГБ, GeForce GTX 970 / Radeon RX 580
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 20 ГБ
28.04.2020
160 рублей за то, что должно было быть на релизе. Хоть бы в Пропуск включили...
Не ну я понимаю пак автомобилей, но пак шин...Можно было и так добавить, бесплатно.