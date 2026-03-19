Для игры SnowRunner вышло дополнение Mercedes-Benz Trucks Dual Pack 1

Комплект Mercedes-Benz Trucks Dual Pack 1 для игры SnowRunner — это платный набор который добавляет в игру два грузовика немецкой марки. Это первое DLC в новой линейке наборов с лицензированной техникой Mercedes-Benz, что подразумевает выхода подобных паков в будущем. Ключевые факты о дополнении:

Mercedes-Benz Actros 3332: Быстрый и экономичный грузовик, который в игре позиционируется как универсальное вспомогательное средство, тяжелый разведчик или легкий перевозчик грузов. Несмотря на шоссейное происхождение, в игре он представлен в версии, адаптированной для умеренного бездорожья.

Mercedes-Benz Zetros: Тяжелый капотный внедорожник, специально спроектированный для работы в экстремальных условиях. Он обладает полным приводом и отличной развесовкой, что делает его крайне эффективным на сложном рельефе.

Состав: Помимо двух грузовиков, для каждой модели предусмотрены наборы уникальных модулей и косметических элементов.