Для игры SnowRunner вышло новое дополнение "Ремонт и спасение"

17-й сезон SnowRunner под названием «Ремонт и спасение» (Repair & Rescue) официально вышел сегодня. Он открывает пятый год контентной поддержки игры и входит в состав Season Pass Year 5. Основные нововведения:

Новый регион — Зурдания (Zurdania): вымышленная область в Западной/Центральной Азии, вдохновленная ландшафтами Армении, Грузии и Казахстана. Регион включает две карты площадью по 4 км² каждая: «Долина Зурдании» и «Оползневая долина».

Сюжет и задания: игрокам предстоит восстанавливать регион после разрушительной непогоды. Основные миссии включают реабилитацию сельскохозяйственных угодий, строительство солнечной электростанции, восстановление исторических монастырей и развитие туристического кластера с крупным гостиничным комплексом.

Новые автомобили: