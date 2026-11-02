Хотфикс 44.2 для SnowRunner исправляет ошибки в контрактах 19-го сезона и достижениях

Вышел хотфикс 44.2 для SnowRunner, устраняющий ряд неполадок, появившихся после обновления 19-го сезона. Патч решает проблемы, из-за которых игроки не могли завершить задачи по доставке грузов и контракты на пользовательских картах (модах), а также исправляет ошибку, приводившую к потере прогресса в многоэтапных контрактах при выходе с таких карт.

Кроме того, обновление исправляет проблему с получением достижения «Всё начинается с гаража» (All Starts From a Garage) в базовой версии игры. Впрочем, владельцам версии для Nintendo Switch 2 придётся немного подождать: на этой платформе хотфикс появится позднее.

Список изменений в хотфиксе 44.2

Исправления в контрактах и ​​заданиях

Исправлена ​​ошибка, из-за которой было невозможно завершить задачи по доставке грузов и контракты на пользовательских картах (модах).

Исправлена ​​ошибка, из-за которой прогресс в контрактах, состоящих из нескольких этапов, не сохранялся при выходе с пользовательской карты.

Исправления достижений

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки не могли получить достижение «Всё начинается с гаража» (All Starts From a Garage) в базовой версии игры.

Игра SnowRunner вышла 17 мая 2021 года и доступна на ПК, macOS, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2 и Nintendo Switch. Разработчиком игры выступила студия Saber Interactive, издателем — компания Focus Entertainment.