Местом действия нового дополнения SnowRunner станет Мексика

В Epic Games Store вышло обновление 42.0 для публичного тестового сервера (ПТС), благодаря этому стали известны подробности следующего 18-го сезона SnowRunner, местом действия будет абсолютно новый регион — Мексика!

Это регион в Центральной Америке с джунглями и яркими ландшафтами, игрокам предстоит работать в условиях тропического климата, восстанавливая инфраструктуру после дождей и помогая археологическим экспедициям.

Две новые карты: Первая более «дружелюбная» к игроку, на ней расположен гараж и магазин прицепов, дороги здесь относительно доступные, что позволяет наладить начальную логистику. Вторая карта: Более сложная и дикая, на ней нет гаража, дороги узкие и извилистые, проходящие через густые джунгли.

Два новых грузовика: HIB Billert M816: Универсальная машина, адаптированная под выполнение различных логистических задач в джунглях. Mercer R230: Тяжелый грузовик, который отлично подходит для суровых условий региона.

В сезоне 18 разработчики уделили внимание старой технике: Новые типы шин для некоторых тяжелых грузовиков, корректировка центра тяжести для ряда моделей чтобы они меньше переворачивались на неровностях, улучшение грузовиков Mercedes-Benz.

Релиз запланирован на 2-й квартал.