Nintendo Switch 2 продолжает собирать хиты: Space Marine 2 выйдет зимой, а SnowRunner уже доступна

Nintendo продолжает активно укреплять библиотеку Switch 2 играми, которые ещё недавно ассоциировались исключительно с более мощными платформами. В рамках Nintendo Direct издательство Focus Entertainment и студия Saber Interactive подтвердили выход Warhammer 40,000: Space Marine 2 на гибридной консоли уже этой зимой. Одновременно состоялся и неожиданный релиз SnowRunner — игра стала доступна владельцам Switch 2 сразу после презентации.

Появление Space Marine 2 на новой системе Nintendo можно назвать знаковым событием. Экшен, ставший одним из самых заметных релизов 2024 года, отправляет игроков в роли Деметриана Титуса на борьбу с ордами тиранидов во вселенной Warhammer 40,000. Проект получил широкую популярность благодаря масштабным сражениям, зрелищной боевой системе и кооперативному режиму, а после релиза на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S продолжает получать поддержку и новый контент.

Не менее приятным сюрпризом оказался запуск SnowRunner. Хотя ранее информация о версии для Switch 2 уже появлялась в розничных утечках, Nintendo и Focus Entertainment не стали затягивать с релизом. Симулятор экстремального бездорожья доступен уже сейчас, а владельцы цифровой версии для оригинальной Switch смогут получить обновление бесплатно.

SnowRunner остаётся одним из самых необычных представителей жанра: вместо скорости и гонок игра делает ставку на преодоление сложнейших маршрутов через грязь, снег, реки и ледяные озёра. За годы поддержки проект обзавёлся десятками обновлений, более чем сотней транспортных средств и огромным количеством контента.

Анонсы показывают, что Nintendo Switch 2 всё увереннее привлекает крупные мультиплатформенные релизы. Если ещё несколько лет назад появление таких проектов, как Space Marine 2, на портативной системе казалось маловероятным, то сегодня это становится новой нормой для платформы.