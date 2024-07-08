Продажи SnowRunner в России, Беларуси и Украине не возобновятся из-за лицензионных проблем

Saber Interactive раскрыла подробности о судьбе популярного симулятора бездорожья SnowRunner в России, Беларуси и Украине. Игра, исчезнувшая из цифровых магазинов этих стран в августе прошлого года, не вернётся на прилавки Steam и Epic Games Store в обозримом будущем.
Проблема уходит корнями в лицензионные соглашения на использование американских грузовиков Ford в странах СНГ. Изначально разработчики планировали заменить проблемный контент и вернуть игру в продажу к 31 января. Однако новый виток юридических переговоров затянулся на несколько месяцев, оставив игроков в неведении.
Спустя пять месяцев молчания Saber Interactive наконец прояснила ситуацию. Студии не удалось достичь компромисса с правообладателями. Текущие лицензионные соглашения запрещают продажу контента в упомянутых регионах. Это касается не только уже выпущенных, но и будущих дополнений к SnowRunner, содержащих лицензированную технику.
Несмотря на неутешительные новости для потенциальных покупателей, Saber Interactive заверила существующих владельцев игры, что их права будут соблюдены. Приобретённые ранее продукты останутся доступными, а обладатели сезонного пропуска четвёртого года получат весь обещанный контент в полном объёме.
Ахахаха
Для лицензии есть DLC Unlocker.
То есть контора делающая машинки при желании может отменить игру везде?) И этой конторе ещё отчисляют лицензионные? А не пойти ли Форд нафиг?
да полный бред контролировать географию распространения игры по лицензии, если уж продали права на использование то уже не должны и лезть
Хорошо что на торренте этот вопрос ни кого не волнует :)
Поднять паруса // Григорий Пригода
В оригинале было Поднять флаг.
Так думаю издатель может и забить, игра уже далеко не новая, если так хотели они просто удали с корнем этот форд и послали бы по дальше производителя, но видимо их всё устраивает
Разрабы пытались, переименовали обоих и краску поменяли при покупке, но видимо компанию форд не устроили модели в игре, а может ещё что.
Ну хорошо что разъяснили, что разработчики не виноваты в этом, виновата конченные правообладатели.
Казалось бы, причем тут игры, но видимо люди они все свободные и это конечно же их личный выбор. // Александр Половой
Игра пройдена вдоль и поперек. Новые сезоны так себе: ничего интересного. Так что: не очень-то и хотелось!