Продажи SnowRunner в России, Беларуси и Украине не возобновятся из-за лицензионных проблем

Saber Interactive раскрыла подробности о судьбе популярного симулятора бездорожья SnowRunner в России, Беларуси и Украине. Игра, исчезнувшая из цифровых магазинов этих стран в августе прошлого года, не вернётся на прилавки Steam и Epic Games Store в обозримом будущем.

Проблема уходит корнями в лицензионные соглашения на использование американских грузовиков Ford в странах СНГ. Изначально разработчики планировали заменить проблемный контент и вернуть игру в продажу к 31 января. Однако новый виток юридических переговоров затянулся на несколько месяцев, оставив игроков в неведении.

Спустя пять месяцев молчания Saber Interactive наконец прояснила ситуацию. Студии не удалось достичь компромисса с правообладателями. Текущие лицензионные соглашения запрещают продажу контента в упомянутых регионах. Это касается не только уже выпущенных, но и будущих дополнений к SnowRunner, содержащих лицензированную технику.

Несмотря на неутешительные новости для потенциальных покупателей, Saber Interactive заверила существующих владельцев игры, что их права будут соблюдены. Приобретённые ранее продукты останутся доступными, а обладатели сезонного пропуска четвёртого года получат весь обещанный контент в полном объёме.