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SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
Симулятор, Автомобили
8.9 3 172 оценки

Продажи SnowRunner в России, Беларуси и Украине не возобновятся из-за лицензионных проблем

Lunersun
Новости

Saber Interactive раскрыла подробности о судьбе популярного симулятора бездорожья SnowRunner в России, Беларуси и Украине. Игра, исчезнувшая из цифровых магазинов этих стран в августе прошлого года, не вернётся на прилавки Steam и Epic Games Store в обозримом будущем.

Проблема уходит корнями в лицензионные соглашения на использование американских грузовиков Ford в странах СНГ. Изначально разработчики планировали заменить проблемный контент и вернуть игру в продажу к 31 января. Однако новый виток юридических переговоров затянулся на несколько месяцев, оставив игроков в неведении.

Спустя пять месяцев молчания Saber Interactive наконец прояснила ситуацию. Студии не удалось достичь компромисса с правообладателями. Текущие лицензионные соглашения запрещают продажу контента в упомянутых регионах. Это касается не только уже выпущенных, но и будущих дополнений к SnowRunner, содержащих лицензированную технику.

Несмотря на неутешительные новости для потенциальных покупателей, Saber Interactive заверила существующих владельцев игры, что их права будут соблюдены. Приобретённые ранее продукты останутся доступными, а обладатели сезонного пропуска четвёртого года получат весь обещанный контент в полном объёме.

-11
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
HellowRainbow

Ахахаха

9
Xraibe

Для лицензии есть DLC Unlocker.

0
bysaturn

То есть контора делающая машинки при желании может отменить игру везде?) И этой конторе ещё отчисляют лицензионные? А не пойти ли Форд нафиг?

7
Kamishini1993

да полный бред контролировать географию распространения игры по лицензии, если уж продали права на использование то уже не должны и лезть

1
Oscilograf

Хорошо что на торренте этот вопрос ни кого не волнует :)

5
MNM 1985
4
Пользователь ВКонтакте

Поднять паруса // Григорий Пригода

3
Xraibe

В оригинале было Поднять флаг.

2
kotasha

Так думаю издатель может и забить, игра уже далеко не новая, если так хотели они просто удали с корнем этот форд и послали бы по дальше производителя, но видимо их всё устраивает

1
Xraibe

Разрабы пытались, переименовали обоих и краску поменяли при покупке, но видимо компанию форд не устроили модели в игре, а может ещё что.

0
Real Slim Shady

Ну хорошо что разъяснили, что разработчики не виноваты в этом, виновата конченные правообладатели.

1
Пользователь ВКонтакте

Казалось бы, причем тут игры, но видимо люди они все свободные и это конечно же их личный выбор. // Александр Половой

0
Tisdare

Игра пройдена вдоль и поперек. Новые сезоны так себе: ничего интересного. Так что: не очень-то и хотелось!

0