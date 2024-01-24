Релиз 12 сезона SnowRunner: Обновление Public Energy плюс возвращение игры в Россию, Беларусь и Украину

SnowRunner возвращается в США в своем третьем обновлении Season 12: Public Energy! Выход нового сезона на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac и ПК состоится 31 января*.
Доступный владельцам сезонного пропуска третьего года и издания 3-Year Anniversary Edition, новый сезон отправит игроков в Северную Каролину, где их ждут четыре новые карты, два новых автомобиля и множество новых активностей. Кроме того, все игроки получат набор из 10 стикеров в составе бесплатного обновления.
Северной Каролине нужна новая электростанция!
В 12-м сезоне властям Северной Каролины понадобится ваша помощь с развертыванием ядерной электростанции. Примите участие в постройке ядерного реактора и его инфраструктуры, доставляя ценный груз и оборудование на своих грузовиках.
Когда вы закончите заниматься строительством и ремонтом, вас попросят выручить местных фермеров и помочь институтам штата с наблюдением за загрязнением окружающей среды.
В этих разнообразных миссиях вам пригодятся два новых автомобиля: MTB 8106 Rock Grinder и FEMM 37-AT.
MTB 8106 — мощный внедорожник с большим клиренсом и двигателем, который можно заменить на сверхэкономичную модель. Идеальный вариант для перевозки скаутских трейлеров без особых усилий.
Для самых трудных задач вам понадобится FEMM 37-AT — внушительный тяжелый грузовик, способный преодолеть любые дороги и доставить грузы безо всяких ограничений.
Season 12: Public Energy выходит 31 января на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac и ПК.
Для более подробной информации посетите страницу игры в Focus Store.
*Вместе с релизом 12-го сезона игра вновь станет доступна пользователям в России, Беларуси и Украине. Однако для игроков в этих странах будет действовать замена машин бренда Ford.
Дарк солс на мой взгляд полегче чем эта игра ) и жопа меньше горит.
Хорошая новость для жителей России, Украины и Беларуси
молодцы, мало того, что обновляется уже столько времени, так еще и решили проблему с запретом игры в нескольких регионах
вот красавчики
Я так и не понял этого прикола с Ford. Ладно, РФ и РБ, но UA же не под санкциями и компании из неё не уходили. Или это вообще не из-за санкций, а какие-то истёкшие лицензии?