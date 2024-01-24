Релиз 12 сезона SnowRunner: Обновление Public Energy плюс возвращение игры в Россию, Беларусь и Украину

SnowRunner возвращается в США в своем третьем обновлении Season 12: Public Energy! Выход нового сезона на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac и ПК состоится 31 января*.

Доступный владельцам сезонного пропуска третьего года и издания 3-Year Anniversary Edition, новый сезон отправит игроков в Северную Каролину, где их ждут четыре новые карты, два новых автомобиля и множество новых активностей. Кроме того, все игроки получат набор из 10 стикеров в составе бесплатного обновления.

Северной Каролине нужна новая электростанция!

В 12-м сезоне властям Северной Каролины понадобится ваша помощь с развертыванием ядерной электростанции. Примите участие в постройке ядерного реактора и его инфраструктуры, доставляя ценный груз и оборудование на своих грузовиках.

Когда вы закончите заниматься строительством и ремонтом, вас попросят выручить местных фермеров и помочь институтам штата с наблюдением за загрязнением окружающей среды.

В этих разнообразных миссиях вам пригодятся два новых автомобиля: MTB 8106 Rock Grinder и FEMM 37-AT.

MTB 8106 — мощный внедорожник с большим клиренсом и двигателем, который можно заменить на сверхэкономичную модель. Идеальный вариант для перевозки скаутских трейлеров без особых усилий.

Для самых трудных задач вам понадобится FEMM 37-AT — внушительный тяжелый грузовик, способный преодолеть любые дороги и доставить грузы безо всяких ограничений.

Season 12: Public Energy выходит 31 января на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac и ПК.

Для более подробной информации посетите страницу игры в Focus Store.

*Вместе с релизом 12-го сезона игра вновь станет доступна пользователям в России, Беларуси и Украине. Однако для игроков в этих странах будет действовать замена машин бренда Ford.