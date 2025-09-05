SnowRunne получила новые карты и транспортные средства

Разработчики SnowRunner поделились своими планами по развитию этой замечательной игры. Начиная со вчерашнего дня, в SnowRunner доступно расширение Season 16, в котором предстоит восстановить инфраструктуру энергосистемы штата Вашингтон.

Всего в Season 16 представлено три новых карты и три вида транспорта (HIB Billert 1980, PLAD 440 «Buddy» и Sleiter ST 833 «Chimera»).

Кроме этого Saber анонсировал дальнейшее развитие SnowRunner, подтвердив пропуск Year 5, что означает, что разработчики гарантируют развитие игры в течение следующих 12 месяцев. Также было подтверждено, что для SnowRunner выйдет еще как минимум 4 новых сезона.