SnowRunner отправляется в джунгли Мексики: 18-й сезон Patch & Power уже доступен на ПК, PlayStation и Xbox

Focus Entertainment и Saber Interactive отметили запуск нового обновления SnowRunner, 18-го сезона: Patch & Power. Доступное уже сейчас на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК, а также выходящее на Nintendo Switch 2 7 июля, это новое дополнение представляет совершенно новый биом в мексиканском штате Чьяпас для владельцев Year 5 Pass.
Помогите Национальной энергетической комиссии завершить строительство совершенно новой геотермальной электростанции после недавнего шторма, повергшего регион в хаос. Прокатитесь по двум большим картам и откройте для себя пышные леса, коварные мангровые заросли и песчаные пляжи, ведь Patch & Power знаменует собой первое появление карт джунглей за шестилетнюю историю SnowRunner.
18-й сезон также принесет два новых захватывающих грузовика для владельцев Year 5 Pass: Mercer R230, внедорожник с отличной манёвренностью, и HIB Billet M816, специалист по шоссе с уникальным сочетанием скорости и экономичности.
Все таки, лучшая игра в своем жанре, но хочетцо увидеть вторую часть
шас поганяем по трасе под 200 км💪
Там физику машин-коробок так и не починили? В последний раз когда играл, машина на ровной дороге могла превратиться в карусель, любая ветка ёлки могла стопорнуть машину весом в семь тонн, ну и упаси боже если в грязи встретится камень размером с три атома, который убьёт подвеску и отправит машину в космос. А, ну еще вездеходы пустые, которые могли в пыли летающей над землей застрять. Я тогда не стал искать внутри себя мазохиста и продолжать наслаждаться этой кривой игрой, дропнул на аляске.