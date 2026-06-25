SnowRunner отправляется в джунгли Мексики: 18-й сезон Patch & Power уже доступен на ПК, PlayStation и Xbox

Focus Entertainment и Saber Interactive отметили запуск нового обновления SnowRunner, 18-го сезона: Patch & Power. Доступное уже сейчас на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК, а также выходящее на Nintendo Switch 2 7 июля, это новое дополнение представляет совершенно новый биом в мексиканском штате Чьяпас для владельцев Year 5 Pass.

Помогите Национальной энергетической комиссии завершить строительство совершенно новой геотермальной электростанции после недавнего шторма, повергшего регион в хаос. Прокатитесь по двум большим картам и откройте для себя пышные леса, коварные мангровые заросли и песчаные пляжи, ведь Patch & Power знаменует собой первое появление карт джунглей за шестилетнюю историю SnowRunner.

18-й сезон также принесет два новых захватывающих грузовика для владельцев Year 5 Pass: Mercer R230, внедорожник с отличной манёвренностью, и HIB Billet M816, специалист по шоссе с уникальным сочетанием скорости и экономичности.