SnowRunner получает новый загружаемый контент и отмечает Skulls Festival набором наклеек Warhammer 40,000 ©

SnowRunner, блокбастер по бездорожью от Saber Interactive и Focus Entertainment, получил новый DLC, а также бесплатное обновление. DLC представляет культовый грузовик Mastodon, а обновление добавляет 14 наклеек в честь грядущей Warhammer 40,000 Space Marine 2 от Saber Interactive.

Пополните свою коллекцию автомобилей новым ZikZ 612H «Mastodon», сверхбольшим и сверхтяжелым грузовиком с 3 встроенными слотами для прицепов. Его длинная рама и огромные шины пригодятся на любом типе местности и сделают Mastodon грозным союзником для любой доставки SnowRunner. Дополнение Mastodon не входит в Year 3 Pass и требует отдельной покупки.

Продемонстрируйте свою любовь и преданность в вечных войнах далекого будущего Games Workshop с помощью бесплатного набора из 14 наклеек Warhammer 40 000, доступных для всех SnowRunner. игроки. От различных орденов космических десантников до орков и некронов — для каждого найдется наклейка, будь вы лоялистом или еретиком.

SnowRunner, дополнение Mastodon и бесплатная партия наклеек Warhammer 40 000 уже доступны на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.