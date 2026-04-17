SnowRunner преодолела отметку в 20 миллионов игроков

Разработчики из Saber Interactive сообщили о новом достижении для своего внедорожного симулятора SnowRunner. Спустя почти шесть лет после релиза аудитория игры превысила 20 миллионов игроков по всему миру.

В честь этого события команда опубликовала обращение к сообществу и представила специальный праздничный арт. В студии подчеркнули, что именно поддержка игроков позволила проекту продолжать развиваться на протяжении многих лет.

SnowRunner вышла в 2020 году и с тех пор регулярно получает обновления. Разработчики продолжают расширять игру новым контентом: в проект добавляют свежие карты, модели техники и различные испытания для любителей бездорожья. Благодаря этому симулятор остаётся популярным среди поклонников жанра даже спустя годы после релиза.

В Saber Interactive отметили, что благодарны сообществу за поддержку и надеются, что игроки продолжат исследовать новые маршруты и испытания в будущем.

Ранее студия также делилась успехами другого своего проекта — Warhammer 40,000: Space Marine 2, который тоже демонстрирует высокую популярность среди игроков.