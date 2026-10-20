SnowRunner возвращается к заснеженным дорогам - вышел 19-й сезон с новым регионом в Швейцарии

Поклонников сурового бездорожья снова отправляют покорять заснеженные горы. Focus Entertainment и Saber Interactive объявили о выходе Season 19: Research & Restore — нового сезонного дополнения для SnowRunner, которое переносит игроков в Швейцарию. В честь релиза разработчики представили обзорный трейлер с демонстрацией нового региона.

После многочисленных путешествий по болотам, лесам и пустынным территориям SnowRunner возвращается к зимним пейзажам. Теперь водителям предстоит осваивать горные маршруты Швейцарии, преодолевать заснеженные дороги и перевозить тяжелые грузы в условиях сложного рельефа.

Как следует из названия Research & Restore, новый сезон посвящен исследовательским и восстановительным работам. Игрокам предстоит выполнять транспортные задания, помогать восстанавливать инфраструктуру и использовать внедорожную технику там, где обычные автомобили попросту не справятся.

Season 19: Research & Restore уже доступен, в том числе на PlayStation 4 и PlayStation 5. Дополнение продолжает многолетнюю поддержку SnowRunner, которая с каждым новым сезоном пополняется регионами, испытаниями и возможностями для любителей виртуального бездорожья.