ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
SnowRunner: A MudRunner Game 28.04.2020
Симулятор, Автомобили
9 5 103 оценки

SnowRunner возвращается к заснеженным дорогам - вышел 19-й сезон с новым регионом в Швейцарии

GameTrailers GameTrailers

Поклонников сурового бездорожья снова отправляют покорять заснеженные горы. Focus Entertainment и Saber Interactive объявили о выходе Season 19: Research & Restore — нового сезонного дополнения для SnowRunner, которое переносит игроков в Швейцарию. В честь релиза разработчики представили обзорный трейлер с демонстрацией нового региона.

После многочисленных путешествий по болотам, лесам и пустынным территориям SnowRunner возвращается к зимним пейзажам. Теперь водителям предстоит осваивать горные маршруты Швейцарии, преодолевать заснеженные дороги и перевозить тяжелые грузы в условиях сложного рельефа.

Как следует из названия Research & Restore, новый сезон посвящен исследовательским и восстановительным работам. Игрокам предстоит выполнять транспортные задания, помогать восстанавливать инфраструктуру и использовать внедорожную технику там, где обычные автомобили попросту не справятся.

Season 19: Research & Restore уже доступен, в том числе на PlayStation 4 и PlayStation 5. Дополнение продолжает многолетнюю поддержку SnowRunner, которая с каждым новым сезоном пополняется регионами, испытаниями и возможностями для любителей виртуального бездорожья.

Трейлеры 49 Обновления 61
7
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
kotasha

Пфф только 5 сезон доступен остальные не доступны в 3 регионах как и сама игра, не смогли договориться.

4
K0t Felix

Курица, которая несет золотые яйца

1
LoKKi_SKY

Хде взять сил, пройти все сезоны. До сих пор Юкон катаю))) Еще столько карт не топтанных и не езженных)))

1