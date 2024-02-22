Новый трейлер Snufkin: Melody of Moominvalley раскрывает дату выхода сказочного приключения

Snufkin: Melody of Moominvalley обзавелась официальной датой выхода, которая была объявлена во время Nintendo Direct и в трейлере очаровательного музыкального приключения от Hyper Games и Raw Fury, который можно увидеть ниже.

Игра будет доступна с 7 марта 2024 года на Nintendo Switch и ПК, а версии для iOS и Android появятся в ближайшее время. Цена игры составит $19,99.

Игра Snufkin: Melody of Moominvalley основана на историях про Муми-троллей и по своей сути напоминает анимированную книжку-картинку с уникальной романтической атмосферой, напоминающей оригинал финской писательницы Тове Янссон.

Как видно из нового трейлера, в этом приключении музыка является ключевым элементом, и это подтверждает выдающееся сотрудничество с Sigur Rós.

В игре мы играем за Снусмумрика, который занимается восстановлением естественной гармонии окружающей среды после того, как на месте природы был создан ряд гротескных ухоженных парков.

Чтобы исправить эти надуманные изменения в окружающей среде, главный герой должен выполнять различные задания, стараясь не быть обнаруженным охранниками и помогая местной фауне различными способами. Сюжет поддерживает каждый этап игры, в том числе и через серию интересных диалогов со странными персонажами, встречающимися на пути.

В Snufkin: Melody of Moominvalley нам предстоит исследовать окружающую среду и решать головоломки, раскрывая секреты Moominvalley и пытаясь восстановить естественный порядок в долине, стараясь при этом не столкнуться с несгибаемыми охранниками парка, на фоне игры на гармошке, стелс-экшена и различных головоломок.