Снусмумрик помогает Муми-троллям в геймплейном трейлере Snufkin: Melody of Moominvalley

Студия Hyper Games (авторы игры Morkredd) получила задание разработать игру во вселенной Муми-троллей. Разработчикам пришла в голову интересная идея, и Snufkin: Melody of Moominvalley выйдет в первые месяцы 2024 года — изначально приключение будет доступно эксклюзивно на Nintendo Switch и ПК.
Snufkin: Melody of Moominvalley расскажет историю Снусмумрикаа, который отвечает за защиту Долины Муми-троллей - ему предстоит восстановить гармонию и равновесие в этом месте.
Hyper Games реализовала музыкальную приключенческую игру, причем сам игровой процесс идеально подойдет не только для младшей аудитории, но и для взрослых. Желающим будет предоставлена возможность исследовать открытый мир, в процессе игры мы будем использовать стелс-механику, а также проверять свои навыки в решении головоломок и мелодичных последовательностей.