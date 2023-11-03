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Snufkin: Melody of Moominvalley 1-й квартал 2024 г.
5.6 12 оценок

Снусмумрик помогает Муми-троллям в геймплейном трейлере Snufkin: Melody of Moominvalley

butcher69
Новости

Студия Hyper Games (авторы игры Morkredd) получила задание разработать игру во вселенной Муми-троллей. Разработчикам пришла в голову интересная идея, и Snufkin: Melody of Moominvalley выйдет в первые месяцы 2024 года — изначально приключение будет доступно эксклюзивно на Nintendo Switch и ПК.

Snufkin: Melody of Moominvalley расскажет историю Снусмумрикаа, который отвечает за защиту Долины Муми-троллей - ему предстоит восстановить гармонию и равновесие в этом месте.

Hyper Games реализовала музыкальную приключенческую игру, причем сам игровой процесс идеально подойдет не только для младшей аудитории, но и для взрослых. Желающим будет предоставлена возможность исследовать открытый мир, в процессе игры мы будем использовать стелс-механику, а также проверять свои навыки в решении головоломок и мелодичных последовательностей.

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Snufkin: Melody of Moominvalley
1-й квартал 2024 г.
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