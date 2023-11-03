Снусмумрик помогает Муми-троллям в геймплейном трейлере Snufkin: Melody of Moominvalley

Вы окунётесь в мир муми-троллей и поучаствуете в музыкальном приключении. Вы будете играть за Снусмумрика — смелого и свободолюбивого путешественника, который любит природу. Ваша задача — спасти Муми-дол от планов жестокого смотрителя, который хочет превратить его в парк развлечений. Для этого вам придётся исследовать разнообразные локации, открывать секреты, преодолевать препятствия, уворачиваться от врагов и использовать силу музыки. Музыка играет большую роль в игре — она помогает вам решать загадки и общаться с другими персонажами.

Игра выполнена в стиле книжных иллюстраций Туве Янссон и наполнена знакомыми и новыми обитателями Муми-дола, каждый из которых имеет свою уникальную личность.